19 Aralık 2018 09:18

Asgari ücretlinin çocuğu için şehir dışında üniversite imkansız!

Üniversiteye hazırlanan Hatice Güney Ankara dışında bir üniversiteye gitmeyi düşünmüyor. Çünkü ailesi asgari ücretle geçiniyor.

Asgari ücretlinin çocuğu için şehir dışında üniversite imkansız!

Hatice Güney - Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Buse VURDU
    Ankara

    Hatice Güney, asgari ücretle geçinmeye çalışan beş kişilik bir ailenin en büyük çocuğu. Liseden geçtiğimiz yıl mezun olmuş, bu yıl üniversite sınavına hazırlanıyor. Babası garsonluk yapıyor, annesi ise o ay evin bütçesine göre evlere temizliğe gidiyor. Hatice de yazları düğün salonlarında düğün başı 40-50 liraya nedimelik yaparak okul masrafının ve giyecek ihtiyacının bir kısmını karşılıyor. Dönem başladığında ise günlük harçlığından kısabildiği kadarıyla ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.

    Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2019 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için gerçekleştirdiği toplantılar sürerken, Ankara Mamak’ta yaşayan beş kişilik bir ailenin en büyük çocuğu Hatice Güney ile asgari ücretli bir ailenin ve çocuklarının yaşamını konuştuk. 18 yaşında dershane öğrencisi olan Hatice’nin 12 ve 11 yaşlarında iki de kardeşi var.

    ‘EVİN EKONOMİSİ HEM MADDİ HEM MANEVİ ETKİLİYOR’

    Hatice, sohbete yaşam koşullarını anlatarak başlıyor: “Şu an sadece babamın düzenli bir işi var, annem arada temizliğe gidiyor. Annem de babam da çalışırken ucu ucuna da olsa geçinebiliyorduk. Şimdi geçinmek imkansız. Evimiz kira, aylık 500 lira kiraya veriyoruz. Her şeyi kredi kartı ile almak durumunda kalıyoruz, başka türlü yetmiyor. Babamın maaşı olduğu gibi borçlara gidiyor, nakit hiç görmüyoruz o parayı. Annemin temizlikten aldığı parayı günlük ihtiyaçlar için kullanıyoruz. Benim harçlığım, kardeşlerimin ödevleri için gerekenler, günlük diğer ihtiyaçlar hep oradan karşılanıyor. Bazı aylar borçlar çok birikmiş oluyor. Annem o aylarda daha çok işe gitmek durumunda kalıyor, daha çok yoruluyor. İşten yorgun argın gelince haliyle bizden de ona yardım etmemizi bekliyor ev işlerinde. Yardım eden olmadığı zaman tartışmalar yaşıyoruz. Yani evin ekonomik durumu hepimizi hem maddi hem manevi olarak etkiliyor.”

    GÜNLÜK 10 LİRA HARÇLIĞIN 7 LİRASI YOLA

    Hatice, üniversite sınavına hazırlanmak için gittiği dershanenin ücretinin de kendilerini epey zorladığını anlatıyor: “Paranın yetmemesinin bir nedeni de dershane ücreti. Geçen sene dershaneye gitmemiştim, bu sene sınava hazırlanıyorum. Dershane ücretim 5 bin 700 lira. Aylık 670 lira taksit ödüyoruz dershane için. Son ay daha az ödeyeceğiz. Haftalık 70 lira kadar harçlık alıyorum, o bile yetmiyor şu durumda. Dershaneye gidiş geliş için toplamda 4 araç kullanıyorum, günlük 7 lira yola vermiş oluyorum yani. Geriye 3 liram kalıyor. Onu da belki dolmuşçu öğrenci değil de tam alır diye harcamıyorum. Günlük 10 lira harçlık deyince çok gibi duruyor ama böyle bitiyor işte. Yazın düğünlerde nedimelik yapıp biraz para biriktirmiştim. Dönem başında ihtiyaçlarımı o parayla karşıladım. Yoksa şimdi hiçbir şey alamazdım.”

    ‘YENİ DERS KİTABI ALMADIM’

    Hatice dar bütçesinde kıstığı diğer şeyleri de anlatarak devam ediyor: “Ben de şimdi bir şekilde harcamalarımı kısmaya çalışıyorum. Mesela yemeğimi, suyumu evden götürüyorum. Geçen sene çözmediğim soru bankalarını çözüyorum. Bu sene yeni hiçbir ders kitabı, kaynak almadım. Dershanenin verdiklerinden çalışıyorum. Bazı günlerde de yol parasından kurtarmak için eve dönüşte yürüyorum. Kardeşlerim de yaşları küçük olmasına rağmen anlıyorlar durumu. Onlar da çok bir şey istemiyorlar, istediklerini de daha az istiyorlar. Benim çocukluğumda alınanlar ile onlarınkini kıyaslasak ‘Dağlar kadar fark var’ deriz. Ailenin en küçüğünden en büyüğüne herkes bir şekilde bir şeylerden kısmak zorunda hissediyor.”

    ‘ANKARA DIŞI DÜŞÜNEMİYORUM...’

    Üniversitede ne okumak istediğini sorduğumuzda, biyomedikal mühendisliği cevabını veriyor. Sınırlı sayıda üniversitede olan bir bölüm olduğunu söyleyince Ankara Üniversitesi dışında bir yeri düşünmediğini söylüyor. Nedenini ise şöyle açıklıyor: “Ankara Üniversitesi, çünkü şehir dışı düşünemiyorum. Aileden uzak kalma kısmı da var tabii ama esasen maddi anlamda düşünemiyorum. Arkamda iki çocuk daha var. ‘Burs çıkmazsa, yurt çıkmazsa ne yaparım?” diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı ‘Bedavacılığa alışmayın, kredi alın’ diyor ama kredi çıkarsa almam mümkün değil. Sonra nasıl ödeyeceğiz? Bunların kaygısı, şehir dışını düşündürtmüyor. Üniversiteye giden arkadaşlarımın masraflarını da görüyorum bir yandan. Kitaplar, çıktılar vs. Burada da olacak ama en azından ailemle kalırım diyorum.”

    ‘ASGARİ ÜCRET EN AZ 2 BİN 500 LİRA OLMALI’

    “Peki tüm bu tabloya baktığımızda asgari ücret ne kadar olmalı sence?” diye sorduğumuzda “2 bin 500 liranın üzerinde olması gerekiyor kesinlikle” cevabını veriyor Hatice. “Kendi ailemden düşününce, kirası, faturaları, mutfak masrafı, ancak 2 bin 500 liranın üzerinde bir şey kurtarır. Bunun diğer insanlar için de çok değişeceğini zannetmiyorum. 2 bin 500 liranın altında, bu pahalılıkta herhangi bir ailenin geçinmesi mümkün değil” diye ekliyor.

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Dink davasının 84. duruşmasında tanıklar dinlendi
    SONRAKİ HABER

    27 Mart Tiyatrolar Günü yürüyüşü yasaklandı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Yaşasın Newroz; Newroz pîroz be!

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Seçimin gündemi, seçmenin tercihi

     Erol ARAL
    Erol ARAL

    İktidar muhalefeti HDP'ye tavır çemberine kilitlemeye çalışıyor ve hiç de başarısız değil

     Mustafa KÖZ
    Mustafa KÖZ

    Abdest de bozuldu namaz da

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Seçimler ve sivil alan raporları

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Sınırsız dünya
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Halk Newroz'da kayyıma, baskılara ve tecride karşı alanlara çıktı
    Halk Newroz'da kayyıma, baskılara ve tecride karşı alanlara çıktı

    Diyarbakır ve bölge illerinde yaşayan yurttaşlar, seçimlere 10 gün kala kayyıma, baskılara ve tecride karşı Newroz alanına aktı, "Biz buradayız" dedi.

    27 Mart Tiyatrolar Günü yürüyüşü yasaklandı
    27 Mart Tiyatrolar Günü yürüyüşü yasaklandı

    İstanbul Valiliği, 27 Mart Tiyatrolar Günü yürüyüşünü güvenlik gerekçesiyle yasakladı.

    Kayseri bağımsız adayı Sarıoğlu: Belediyeler kâr amacı gütmemeli
    Kayseri bağımsız adayı Sarıoğlu: Belediyeler kâr amacı gütmemeli

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, Organize Sanayi Bölgesi’nde işçilere seslendi.

    GÜNCELLENDİ
    Musul'da Dicle nehrinde feribot battı, 71 kişi hayatını kaybetti
    Musul'da Dicle nehrinde feribot battı, 71 kişi hayatını kaybetti

    Dicle nehrinde feribotun batması sonucu 71 kişi yaşamını yitirdi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

    Çocuğuna cinsel istismardan yargılanan erkek, öldürdüğü eşini suçladı
    Çocuğuna cinsel istismardan yargılanan erkek, öldürdüğü eşini suçladı

    Çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada Şükrü Ş., uzaklaştırma kararına rağmen öldürdüğü eşini suçladı.

    Kocaeli adayı Reyhan Başaran: Esnaf ihtiyaçlarına göre hizmet görecek
    Kocaeli adayı Reyhan Başaran: Esnaf ihtiyaçlarına göre hizmet görecek

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, Gebze Oto Sanayi Sitesinde ve Fevzi Çakmak pazarında halkla bir araya geldi.

    "Eti nereden ithal ediyorlarsa oyu da oradan istesinler"
    "Eti nereden ithal ediyorlarsa oyu da oradan istesinler"

    Balıkesir bağımsız adayı Şuayyip Çetin, Susurluk'un köylerinde hayvancılıkla uğraşan üreticilerle bir araya geldi, sorunlarını dinledi.

    Sezai Temelli: Nefret diline karşı yan yana gelmeliyiz
    Sezai Temelli: Nefret diline karşı yan yana gelmeliyiz

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Siyasetçiler toplumsal barışın mimarı olmak zorundadır” dedi.

    70’inde resme başladı, 85’inde ilk sergisini açtı
    70’inde resme başladı, 85’inde ilk sergisini açtı
    Türkiyeli ve Suriyeli sanatçılardan farklı kültürleri buluşturan sergi
    Türkiyeli ve Suriyeli sanatçılardan farklı kültürleri buluşturan sergi
    "Dünyanın en hızlı" piyanisti Maksim Mrvica İstanbul'da konser verdi
    "Dünyanın en hızlı" piyanisti Maksim Mrvica İstanbul'da konser verdi
    21 Mart Dünya Şiir Günü: "Ne kadar şair varsa o kadar şiir vardır"
    21 Mart Dünya Şiir Günü: "Ne kadar şair varsa o kadar şiir vardır"
    Şair Hasan Hüseyin Korkmazgil 92. yaş gününde anıldı
    Şair Hasan Hüseyin Korkmazgil 92. yaş gününde anıldı
    Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 14 Nisan Pazar günü oynanacak
    Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 14 Nisan Pazar günü oynanacak
    2019 Diyarbakır Newroz’undan yansıyanlar
    2019 Diyarbakır Newroz’undan yansıyanlar

    2019 Newroz’u, hem kayyımlarla yönetilmeye hem de tecrit politikalarına karşı yüz binlerin “Buradayız’ dediği bir Newroz oldu.

    GÜNCELLENDİ
    Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi öldü
    Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi öldü

    Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi yaşamını yitirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Nilüfer Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Öner: Rantın değil halkın adayıyım
    Nilüfer Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Öner: Rantın değil halkın adayıyım

    Nilüfer halkıyla buluşan Nilüfer Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Eren Öner “Rantçı değil halkçı bir belediye” için oy çağrısında bulundu.

    Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan gözaltına alındı
    Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan gözaltına alındı

    11 yaşındaki Rabia Naz'ın ölümünün aydınlatılması için bir yıldır mücadele eden baba Şaban Vatan gözaltına alındı.

    Bahariye Halı’da işçiler yedili vardiya sistemini iptal ettirdi
    Bahariye Halı’da işçiler yedili vardiya sistemini iptal ettirdi

    Yedili vardiya sisteminin getirilmek istendiği Tekirdağ Bahariye Halı fabrikasında işçiler, patrona geri adım attırdı.

    Ekonomik kriz, sanayi odaklı derinleşiyor
    Ekonomik kriz, sanayi odaklı derinleşiyor

    MMO’nun raporuna göre derinleşen ekonomik kriz sanayi odaklı olmaya başladı, sanayide işçi çıkarmaları hızlanıyor ve işsizlik artıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Kürt’ün Newroz’u ya da Kürt’ün kederli yalnızlığı
    Kürt’ün Newroz’u ya da Kürt’ün kederli yalnızlığı

    "Başka halkların sesi, dili ve renkleriyle buluşmadıkça, yazgısı bu topraklara acıyla kök salan bir halkın kederli yalnızlığı olarak kalacak Newroz."

    Edremit Adayı Kaçmaz: Kadınlar iradelerini gasbedenlere yanıt verecek
    Edremit Adayı Kaçmaz: Kadınlar iradelerini gasbedenlere yanıt verecek

    KHK ile ihraç edilen eğitim emekçisi Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Van Edremit belediye eş başkan adayı oldu. Mücadeleyi seçen Sayyiğit bugün daha da güçlü.

    TMMOB: Adana'da sorunları çözecek yönetsel anlayış yok
    TMMOB: Adana'da sorunları çözecek yönetsel anlayış yok

    TMMOB Adana İKK, 4. Adana Kent Sorunları Sempozyumu’nun sonuç bildirgesini açıkladı.

    Eğitim Sen: 3600 ek gösterge lütuf değil
    Eğitim Sen: 3600 ek gösterge lütuf değil

    Eğitim Sen 3600 ek gösterge için yarın (22 Mart) tüm okullarda çağrı yapacaklarını açıkladı.

    Wikipedia'dan AB'nin yeni telif yasasına karşı eylem
    Wikipedia'dan AB'nin yeni telif yasasına karşı eylem

    Wikipedia'nın Almanca, Danca, Çekçe ve Slovakça sayfaları, 24 saatlik karartma eylemiyle AB'nin yeni telif yasasını protesto ediyor.

    Metal işçileri bakanlık önünde EYT'de adalet istedi
    Metal işçileri bakanlık önünde EYT'de adalet istedi

    Metal işçileri Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı önünde emeklilik hakkını istedi.

    39 barodan ÇHD ve HHB'li avukatlara cezaya tepki: Hukuk katliamı
    39 barodan ÇHD ve HHB'li avukatlara cezaya tepki: Hukuk katliamı

    ÇHD ve HHB davasında avukatlara cezası yağdırılmasına 39 barodan tepki: "Bırakınız adil yargılanmayı, bu bir yargılama bile değildir"

    GÜNCELLENDİ
    Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı
    Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı

    Hollanda'nın Utrecht kentindeki tramvay saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası Türkiye doğumlu Gökmen Tanış gözaltına alındı.

    GÜNCELLENDİ
    Altın İplik işçileri ücretlerin düzenli ödenmesi talebiyle eylem yaptı
    Altın İplik işçileri ücretlerin düzenli ödenmesi talebiyle eylem yaptı

    Tekirdağ Çerkezköy’de ücretleri düzensiz ödenen Altın İplik işçileri fabrika önünde eylem yaptı: Asla vazgeçmek yok.

    Büyükada Davası 16 Temmuz’a ertelendi
    Büyükada Davası 16 Temmuz’a ertelendi

    11 hak savunucusunun yargılandığı Büyükada Davası'nın 7. duruşması görüldü. Duruşma, mütalaanın hazırlanması için 16 Temmuz’a ertelendi.