Dink davasının 84. duruşmasında tanıklar dinlendi

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 84. duruşmasında tanıklar dinlendi. Cinayetin işlendiği dönem İstanbul İstihbarattan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olan Şammaz Demirtaş, Emniyet’in çalışma prensipleri ile ilgili bilgiler verdi. Demirtaş, İl Emniyet Müdürü ve Emniyet Müdür Yardımcılarının diğer şubeleri denetleme görevi olmadığını söyleyerek “Bu kişilerin yalnızca protokol görevi vardır” dedi.

Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluğu bulunan emniyet, istihbarat ve jandarma görevlilerinin yargılandığı 6’sı tutuklu 85 sanıklı davanın 84. duruşması Çağlayan’daki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek, Reşat Altay, Ali Öz, Erhan Tuncel, Ahmet İlhan Güler’in aralarında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmayı Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan, Hrant’ın Arkadaşları ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun da aralarında bulunduğu birçok kişi izledi.

MAHKEME ÜYELERİ DEĞİŞTİ

Mahkeme başkanı Emre Efe Şimşek’in mahkemeye yeni atanan üyeleri tanıtmasının ardından dosyaya gelen belgeler okundu. Duruşmada, cinayetin tasarlandığı dönem İstanbul İstihbarattan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı, cinayetin işlendiği dönem de Rize İl Emniyet Müdürü olan Şammaz Demirtaş tanık olarak dinlendi. Demirtaş, Dink’in öldürülmesini ve sürece ilişkin bilgileri basından öğrendiğini ifade etti. Demirtaş, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünce İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğüne gönderilen ve Yasin Hayal’in Dink’e yönelik “ses getirici eylem” hazırlığında olduğuna ilişkin yazıyı cinayetten 3-4 ay sonra gördüğünü söyledi. Demirtaş, “Bu yazıyı Başbakanlık Teftiş Kurulu Rize’ye geldiğinde gördüm. Bu yazı şubeden şubeye yazılmış. Hiyerarşi gereği benim önümden geçmez. Olaydan 3-4 ay sonra müfettişler gösterince haberdar oldum. İstihbaratta böyle bir yazışma usulü vardır. Böyle bir yazı yazıldığında istihbarat şube müdürüne gelir. Koordinasyon merkezi olan istihbarat yazıyı o da konusuna göre ilgili birime gönderir” dedi.

‘İSTİHBARATIN BİLGİ PAYLAŞMASI GEREKİR’

Demirtaş, bilgi alındığı andan itibaren ilgili birimlerim Yasin Hayal’i teknik ve fiziki takip etmeleri gerektiğini söyledi. Mahkeme başkanı Şimşek tanık Demirtaş’a, istihbarata “ses getirici eylem” bilgisi gittikten sonra mağdura yönelik koruma tedbiri alınması gerekmez mi diye sordu. Demirtaş, “Tanık koruma yönetmeliği çerçevesinde işlem yapılıp yakın koruma tesis edilip edilmeyeceği konusunda kimin hareket edeceğini bilmiyorum şu an. Mağduru koruma işini istihbarat yapmaz emniyet koruma şube müdürü yapar. İstihbaratın bilgi paylaşması gerekir” cevabını verdi.

‘EMNİYETİN PROTOKOL GÖREVİ VAR’

Dink Ailesi avukatlarında Hakan Bakırcıoğlu Demirtaş’a, “Dink’e yönelik ‘ses getirici eylem’ konulu istihbarat notu tedbir alınması için yetmez miydi” diye sordu. Demirtaş ise tedbir alınması gerektiğini ancak öldürüleceğini söyleyebilmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğunu söyledi. Okan Şimşek’in avukatı da Demirtaş’a, “İstanbul Emniyet müdürü ve Müdür yardımcısı protokol görevi mi yapar” sorusunu yöneltti. Demirtaş bu soruyu “Bu kişilerin yalnızca protokol görevi vardır” diye yanıtladı. Tutuklu sanıklardan Ali Fuat Yılmazer, Demirtaş’a, “Emniyet müdürünün ya da istihbarattan sorumlu müdür yardımcısının denetleme yetkisi yok mu?” sorusunu yöneltti. Demirtaş, “Somut bilgi olur ve biri bana talimat verirse denetlerim” dedi.

‘KATİLLER HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALMADAN DAVA BİTMEYECEK’

Hrant’ın Arkadaşları 24. duruşma haftası öncesi adliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan Bülent Aydın, Dink’in öldürülmesinin üzerinden 12 yıl geçtiğini hatırlatarak, “Biz Hrant'ın Arkadaşları ilk duruşmadan beri buradayız. Adalet talebimizi haykırmaya ve Hrant için adalet demeye devam ediyoruz. 6'sı tutuklu 85 sanığın yargılandığı davada bu hafta yapılacak duruşmalarda mahkemenin davet ettiği tanıklar dinlenecek. Hrant Dink'in gerçek katilleri hak ettikleri cezayı alana ve bu alçakça cinayetin hesabı tüm ortaklardan sorulana kadar bu dava bitmiş olmayacak” dedi.

Dink davasında 2 sanık tahliye edildi

Dink cinayeti davasında sanık jandarmalar hiçbir şey hatırlamıyormuş

Hrant Dink davası Aralık’a bırakıldı