İstanbul'da kar başladı, sağanak su baskınlarına neden oldu

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün öğle saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan sağanak, sabahın ilk ışıklarına kadar etkisini sürdürdü. Bazı yerlerde rögarlar taşarken, denizde de sert esen rüzgar nedeniyle dalgalar etkili oldu. Yağış, Beylikdüzü'de ise kara dönüştü.

HAVALİMANI SERVİS ALANINI SU BASTI

Arnavutköy'de de yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. İstanbul Havalimanı'nda çalışan işçilerin servislere bindiği alanı da su bastı. Onlarca işçi servisi su altında kaldı. Su baskını nedeniyle işçiler işe gidemezken; selin bölgede bulunan birkaç arıtma tesisini de önüne katarak sürüklediği ifade edildi. İşçilerin konakladığı kamp alanının yüksekte olması nedeniyle su baskınından etkilenmediği belirtildi. Ancak Evrensel'e konuşan bir işçi çukurda bulunan kamp alanını su bastığını iddia etti. Havalimanı inşaatında çalışan bir inşaat işçisi; yaşanan duruma “Doğa intikamını alıyor” diyerek tepki gösterdi.

Fotoğraf: DHA

Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bolluca Mahallesi'nde yollar göle döndü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı ev ve işyerlerini su bastı. Vatandaşlar kovalarla suyu tahliye etti.

SARIYER'DE DERE TAŞTI

Fotoğraf: AA

Sarıyer'de Ayazağa Mahallesi'nden geçen Ayazağa Deresi yağışın etkisiyle taştı. Yükselen sular nedeniyle, dere kenarında bulunan 4 evde su baskını oluştu. Su basan evlerden çıkamayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evlerde mahsur kalan 6'sı çocuk 12 kişiyi dışarı çıkararak, suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

Su basan evlerden birinde yaşayan Ahmet Genç, aynı su baskınını 5 kere yaşadıklarını belirterek, “Üstümüzde başımızda, elimizde avucumuzda hiçbir şey kalmadı” diyerek tepki gösterdi.

CENDERE DERESİ YÜKSELDİ, YOLLARI SU BASTI

Fotoğraf: Zeki Günal/DHA

Yağış nedeniyle Kağıthane'de bulunan Cendere Deresi'nin su seviyesi yükseldi. Bazı yolları su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

BEYLİKDÜZÜ'DE KAR YAĞIŞI

Fotoğraf: Alper Korkmaz/DHA

Beylikdüzü'de kar yağışı başladı. Sabah saatlerinden itibaren sulu kar olarak başlayan yağış yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının yanında rüzgar da etkili oldu. İşe ve okula gitmek isteyenler zor anlar yaşadı.

SEFER İPTALLERİ

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı seferlerini iptal ettiklerini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO:

07:30 Yenikapı-Bursa

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

ŞİLE'DE KARGO GEMİSİ KIYIYA OTURDU

Fotoğraf: AA

Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu. Yan yattığı belirtilen Natalıa adlı gemide 16 mürettebatın bulunduğu öğrenildi. Dalgalar nedeniyle zor anlar yaşayan gemideki mürettebatın tahliye edileceği öğrenildi.

METEOROLOJİ, SAĞANAK VE KAR UYARISI YAPMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Avrupa yakasında etkili olacak sağanağın yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını belirtti.

Meteoroloji, "Kuvvetli yağışla fırtınanın meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor" dedi.

Uyarıda bu akşam saatlerine kadar yer yer 3-8 santimetre, Tekirdağ'ın batısıyla, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde 10-20 santimetre civarında örtü bırakması beklenen karın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. (HABER MERKEZİ)