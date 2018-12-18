Tahtalı Barajı'nın koruma havzasına mermer ocağı

Metehan UD

İzmir

İzmir'in en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı'nın uzun mesafeli koruma alanındaki ormana mermer ocağı açılması için onay verildi. Ocak için binin üzerinde ağaç kesilecekken ocak alanı aynı zamanda devlet avlağı içinde kalıyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün sitesinde yapılan duyuruya göre yeni bir taş ocağı için daha çevresel etki değerlendirme süreci başlatıldı. İzmir Valiliği, Livmer Madencilik Şirketinin, Menderes'teki ruhsat sahasında açmak istediği mermer ocağı proje dosyasını mevzuata uygun bulundu.

Değirmendere Atatürk Mahallesi Karaintepe Mevkii'ndeki ocak 95,57 hektarlık ruhsat sahasının 24,92 hektarlık alanı ocak sahası olarak belirlendi. Ocak sahası imar planlarında ormanlı alan olarak yer alıyor. Ocaktan 50 bin metre küp mermer çıkarılması planlanıyor. Projenin ömrü en az 2 yıl olacak ve ihtiyaç halinde süre için başvuruda bulunulacak.

1362 KIZILÇAM AĞACI KESİLECEK

Ocak sahası kızılçamlarla dolu iken işletme sırasında bin 362 ağaç kesilecek. Günde 16 saat çalışmanın yapılacağı ocakta günde 650 kilonun üzerinde toz havaya karışacak. Proje sahası Gümüldür Devlet Ağında yer alıyor. Proje sahasında tehdit altındaki canlı türleri ile Bern Sözleşmesi Ek-2 listesinde (Kesin Olarak Koruma Altına Alınan Fauna Türleri) yer alan canlılar da bulunuyor.

OCAĞIN ETKİSİ PROJEDE YER ALMIYOR

Ocak sahası Tahtalı Barajı'nın uzun mesafeli koruma alanında yer alıyor ve baraja 2 bin 400 metre uzaklıkta yer alıyor. Tahtalı Barajı'nın uzun mesafeli koruma alanı 2 bin metreden başlıyor ve su toplama havza sınırının tamamını kapsıyor. Projede dosyasında ocağın içme suyu havzasına zararının olup olmayacağına değinilmemiş.

İZMİR'İN EN BÜYÜK SU KAYNAĞI

1997'den beri hizmet veren Tahtalı Barajı, İzmir İçme Suyu Projesinin su potansiyeli açısından en büyük tesisi. Ayrıca İzmir’e içme suyu sağlayan en büyük yüzeysel su kaynağı. Baraj İzmir’in 40 km güneyinde Gümüldür beldesinin 5 km doğusundaki Tahtalı deresinin üzerindedir.