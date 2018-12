Portakal’ı hedef gösteren Erdoğan’a gazeteci örgütlerinden tepki

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın üç gün üst üste Fox TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal’ı hedef göstermesine basın-meslek örgütlerinden tepki geldi.

Gazetemize konuşan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekreteri Sibel Güneş, Portakal’ın yaşayacağı herhangi bir olumsuzluğun sorumlusunun Cumhurbaşkanı olacağına dikkat çekti. Portakal’la birlikte gazeteciliğin hedef haline getirildiğine dikkat çeken meslek örgütü temsilcileri, hedef alınanın gerçek ve gerçeğin peşine düşen gazeteciler olduğuna dikkat çekti.

TGS: GAZETECİLİĞE TEHDİT

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Cumhurbaşkanının Konya’da yaptığı açıklamanın son nokta olduğunu söyledi. Durmuş, “Ülkeyi yöneten liderin açıktan bir gazeteciyi ‘Ense patlatmak’ diyerek tehdit etmesi Türkiye’de gazeteciler açısından can güvenliği problemini had safhaya çıkarmıştır” dedi.

AKP iktidarının daha önce de pek çok defa gazetecileri hedef aldığını belirten Durmuş, “Zaten demokrasi konusunda, hukuk konusunda sıkıntılarımız had safhadayken, direkt birinci ağızdan bu tarz açıklamaları birileri görev edinirse ne olacak? Bu sözlerin düzeltilmesi gerekiyor, yoksa yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluktan Cumhurbaşkanı sorumludur” diye konuştu. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın asgari ücret komisyonunda söylediği sözler sonrası da hedef alındığını da hatırlatan Durmuş, “Aslında gazetecileri de hedef alarak, kimse çağrı yapmasın, kimse sokak demesin, kimse demokratik hak demesin istiyorlar. Burada şunu da vurgulamak lazım ki, Fatih Portakal sokağa çağrı yapmıyor, o hak aramanın ne kadar zorlaştığına dikkat çekiyor. Ki sokağa çıkmak, eylem yapmak, protesto düzenlemek haktır. Ama bu yaşananlar bir gazeteci üzerinden, bir sendikayı, bir siyasetçi üzerinden aynı zamanda hak aramak isteyenlere de gözdağıdır. Ülkenin içinde bulunan ekonomik koşullara dair gerçekler yazılmasın, söylenmesin, kimse bu gerçekleri bilerek hak aramasın istiyorlar” dedi. Erdoğan’ın “Savcılar harekete geçecektir” sözlerini de hatırlatan Durmuş, bunun yargının içerisinde bulunduğu durumu da gözler önüne serdiğini söyledi: “Bu bize yargının bağımsız olmadığını, savcıların talimatla harekete geçtiğini de gösteriyor”.

Portakal’a yönelik tehditlerin aynı zamanda gazetecilik mesleğine yapıldığına dikkat çekerek, “Ülkeyi yönetenlerin gazetecileri hedef alan açıklamaları, tehditleri kabul edilemez” dedi.

TGC: DAYANIŞMA İÇERİSİNDE OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekreteri Sibel Güneş ise “Halkın haber alma, bilgi edinme ve gerçeği öğrenme hakkı için görev yapan gazetecilerin düzenli olarak siyasetçiler tarafından hedef gösterilmesini demokrasi dışı görüyoruz” dedi Güneş, “Gazeteciler, halkın doğru haber alma, bilgi edinme ve gerçeği öğrenme hakkı adına görev yaparlar. Gazeteci, önce halka ve gerçeğe karşı sorumludur. Bu sorumluluk, kamu otoriteleri ve işverenine olan sorumluluklarından önce gelir. İktidarların gazetecilerin güvenli koşullarda mesleğini yapmasını sağlama sorumluluğu olduğunu unutmaması gerekiyor. TGC Basın Müzesi Öldürülen Gazeteciler Galerisinde her biri farklı siyasi görüşte 66 öldürülmüş gazeteci yer alıyor. Gazetecilerin her dönem günah keçisi haline getirilmesi, hedef gösterilerek can güvenliklerinin hiçe sayılması kabul edilemez. Gazetecilere yapılan fiziksel saldırılara karşı da ‘cezasızlık’ uygulaması maalesef yürürlükte. Hedef gösterilen tüm meslektaşlarımızla dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

RSF: BAŞKA YERLERDE TEPKİLER YÜKSELMESİN DİYE...

RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu | Fotoğraf: Meltem Akyol/EVRENSEL

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, otoriter liderlerin başka yerlerde itirazların yükselmemesi için gazeteci ve kanaat sahiplerine yöneldiğinin altını çizerek şunları söyledi: “Yerel seçimlere gazetecileri düpedüz hedef göstererek girmek normal şartlardaki bir liderin kendisine yakıştıramayacağı bir şeyken ne yazık ki Türkiye’nin olağan iklimi haline geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başka hayatlarla oynamaya hakkı yoktur. Üç gündür sarf edilen bu üçüncü tehditten sonra Fatih Portakal’ın başına bir durum geldiğinde kendisini sorumlu bileceğiz” ifadelerini kullandı.

PORTAKAL: BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE VEBALİ SİZİNDİR

Fatih Portakal, 10 Aralık akşamı ana haber bülteninde, “Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğal gaz zamlarını protesto edelim. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak sokağa, korkudan endişeden?” diyerek Türkiye’de sokağa çıkarak hak aramanın iktidar baskısı nedeniyle imkansız hale geldiğine dikkat çekmişti.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen pek çok medya kuruluşu, Portakal’ın bu sözlerini, “Halkı sokağa çıkmaya kışkırtmak” olarak değerlendirmiş, Portakal’ı hedef göstermişti. İktidar yanlısı medyada çıkan haberlerin ardından Portakal hakkında çok sayıda suç duyurusunda bulunulmuştu.

Portakal ise bu hedef gösterilmelere ilişkin, “Bir aklı evvel çıkacak, başıma bir şey geleceğinden korkuyorum. Kendim için önemli değil. Ailem, sevdiklerim var. Bir gün başıma bir şey gelirse bunun vebali de sizindir” diyerek endişelerini dile getirmişti.

İktidarın çeşitli temsilcilerinin de hedefi olan Portakal’ı Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 gün üst üste miting meydanlarında hedef göstermiş, son olarak Konya’da, “Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni. Bu ülkede benim milletimle, onuruyla oynanmaz. Hesabı ağır olur” demişti. (MEDYA SERVİSİ)