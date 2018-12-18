Manchester United, Jose Mourinho'nun görevine son verdi

Manchester United, Menajer Jose Mourinho'nun görevine son verildiğini açıkladı.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Manchester United, lider Liverpool'un 19 puan gerisinde ve ilk dört yarışının da epey uzağına düşmüş bulunuyor.

Hafta sonu Liverpool'a kaybeden 'Kırmızı Şeytanlar' son 6 lig maçında yalnızca 1 kez kazanabildi.

2016 Mayıs ayından bu yana kulübün başında olan Jose Mourinho'nun son dönemde kulüp yönetimi ve futbolcularla olan anlaşmazlıkları sık sık gündeme geliyordu.

Mourinho, Manchester United'da UEFA Avrupa Ligi ve Lig Kupası'nı kazandı. Geçtiğimiz yıl ligi ikinci sırada tamamlarken Federasyon Kupasını finalde kaybetti. Manchester United, Mourinho döneminde transfere 364 milyon sterlin harcadı. (SPOR SERVİSİ)