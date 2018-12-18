18 Aralık 2018 12:57Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2018 14:00
Halkalı'da bir hastaneyi su bastı, hastalar tahliye ediliyor
Küçükçekmece Halkalı'da bulunan özel bir hastanede su borusunun patlaması nedeniyle çocuk servisini su bastı.
Fotoğraf: DHA
Küçükçekmece Halkalı'da bulunan özel bir hastanenin, çocuk acil bölümünde bulunan su borusunun patlaması nedeniyle servisi su bastı.
DHA'nın haberine göre hastalar başka servislere sevk edildi. İtfaiye suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı. (HABER MERKEZİ)
ETİKETLER: Halkalı
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