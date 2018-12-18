18 Aralık 2018 12:57Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2018 20:26
Halkalı'da bir hastaneyi su bastı, hastalar tahliye edildi
Küçükçekmece Halkalı'da bulunan özel bir hastanede su borusunun patlaması nedeniyle çocuk servisini su bastı.
Fotoğraf: DHA
İstanbul Halkalı'da bulunan özel bir hastanenin, çocuk acil bölümünde bulunan su borusunun patlaması nedeniyle servisi su bastı. Serviste kalan hastalar, başka servislere sevk edildi.
Olay saat 11.50 sıralarında Merkez Mahallesi, İstanbul Caddesi'nde bulunan bir özel hastanede meydana geldi. Hastanenin çocuk acil bölümünde bulunan su borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Çocuk acilde bulunan yoğun bakım servisini su bastı. Burada tedavi gören çocuk hastalar başka servislere sevk edildi. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri su tahliyesi için çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından çocuk acil bölümünü basan sular itfaiye tahliye edildi. (DHA)