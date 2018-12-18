CHP Lideri Kılıçdaroğlu HAK-İŞ'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (HAK-İŞ) Ankara'daki genel merkezine ziyarette bulundu. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'la görüşen Kılıçdaroğlu çıkışta açıklama yaptı.

Komisyonda devam eden asgari ücret görüşmelerine değinen Kılıçdaroğlu, "CHP'li belediyelerde ve o belediyelere bağlı şirketlerin tamamında 1 Ocak 2019'dan itibaren asgari ücret net 2 bin 200 TL olacak. Mart seçimlerinden sonra yeni bir belediyeyi de kazanırsak Ocak ile Mart ayları arasındaki farkı da işçilere ödeyeceğiz. Yani 2 bin 200 TL'nin altında bir asgari ücreti kabul etmiyoruz" dedi.

Anayasa'da işçilerin sendika kurma ve sendikalara üye olma hakkı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''Ama Türkiye'de tam da bunun tersi yaşanıyor. Flormar İşçileri Kocaeli'de aylardır sendikalı oldukları için işlerine son verildi. Yani hak aradıkları için işlerine son veriliyor. Buradan Flormar'ın yöneticilerine sesleniyorum: Şirketin ana merkezinin bulunduğu ülkede bütün işçiler sendikalı, sanki Türkiye sömürge ülkesiymiş gibi burada işçiler sendikasız olacakmış. Neden sendikasız olsunlar? Bu insanların anayasal hakları var. Bu haklarının tanınması lazım. Sendikalaşmanın olduğu yerde kayıt dışı çalışma da olmaz'' diye konuştu.

ARSLAN: ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU DAHA KATILIMCI OLMALI

650 bine yakın üyesi olan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise ''Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun daha katılımcı, daha çoğulcu toplumun özellikle çalışanların ve işçilerin bütün kesimlerle temsil edildiği demokratik ve işçilerin ağırlıklı olduğu bir komisyon haline dönüştürülmesini arzu ediyoruz. Bu sağlanmadan ne yazık ki arzu ettiğimiz asgari ücreti elde etme konusu ne yazık ki olmaz" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

'Asgari ücret için işçilerin talebini esas alan mücadele hattı olmalı'