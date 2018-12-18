18 Aralık 2018 12:19Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2018 12:29
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, yarın Türkiye'ye gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davet ettiği İran Cumhurbaşkanı Ruhani, yarın Türkiye'ye gelecek.
Fotoğraf: DHA
İran Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi daveti üzerine yarın Ankara'yı ziyaret edeceği duyuruldu.
Açıklamaya göre, Ruhani'ye iki gün sürecek Ankara ziyaretinde, kabinesindeki üst düzey ekonomik ve siyasi kurmayları eşlik edecek.
Ruhani, Türkiye temasları kapsamında iki ülke lideri başkanlığında toplanacak 5. Yüksek Stratejik İlişkiler Konsey'ine de katılacak.
Toplantıda, iki ülke ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması hedefi ele alınacak.
Ziyaret çerçevesinde ekonomik, kültürel ve politik alanlarda hazırlanmış önemli anlaşmalarının imzalanması bekleniyor. (HABER MERKEZİ)