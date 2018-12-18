Abhazya'da kripto para madenciliği elektrik krizine neden oldu

Geçen yıl kendi kripto parasını üreteceğini açıklayan Abhazya Cumhuriyeti’nde kripto para madenciliği yüzünden aşırı kullanılan elektrik, krize neden oldu.

Ülkedeki kripto para madencilerinin ciddi miktarda elektrik tüketimine yol açması nedeniyle, kış aylarında vatandaşlara elektrik kalmamasından endişe ediliyor.

Ekhokavkaza’nın haberine göre, devlete bağlı Chernomorenergo adlı elektrik şirketinin yöneticisi Aslan Basaria, bu konudaki endişelerini dile getirerek kripto para madenciliğinin şebekeye daha fazla yük binmesine yol açtığını, bunun da kış aylarında vatandaşlara elektrik kesintisi olarak yansıyacağını belirtti.

Elektriğini halen Gürcistan ile paylaşan Abhazya’nın kış aylarında elektrik tüketiminde ciddi bir artış görülüyor.

2000 yılında Gürcistan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Abhazya, geçtiğimiz yıl Abhaz Cumhuriyeti Kripto Parasını (ARC) üreteceğini açıklamıştı. (DHA)

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