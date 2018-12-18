Yalıtımı yapılan binada iskele çöktü: 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı

Samsun Atakum ilçesi Yenimahalle'de 17 katlı binada dış cephe ısı yalıtım çalışması yapılırken iskele çöktü.

İşçilerden Yakup Göller ve Şenel Yıldırım, 15'inci katta çalıştıkları sırada üzerinde bulundukları iskelenin çökmesi sonucu düştü. Olayda ağır yaralanan işçiler olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, Yakup Göller, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaldırıldığı hastanede tedavisi süren yaralı diğer işçi Şenel Yıldırım'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Samsun/DHA)