18 Aralık 2018 11:57
Hatay’da öğrenciler dolmuş zamlarını protesto edecek
Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencileri dolmuşlara yapılan yüzde 185 zamma tepki gösterdi.
Fotoğraf: Evrensel
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencileri üniversiteye giden dolmuşlara yapılan zammı kampüs girişinde protesto edecek.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’ne giden dolmuşlara yüzde 185 zam yapıldı. 201 (Serinyol-Ovakent) ve 202 (Özat) hat numaralı dolmuşlara zamdan önce kısa mesafeye 1,25 TL, uzun mesafeye 2 TL veren öğrenciler artık iki fiyatın da 3,5 TL’de sabitlendiğini öğrendi. 17 Aralık tarihinde yapılan zammın ardından öğrenciler duruma tepki gösterdi. 19 Aralık çarşamba günü saat 12.30’da kampüs ana girişine çağrı yapan öğrenciler yapılan zamların geri çekilmesini talep edecek. (Hatay/EVRENSEL)