Adana'da sarhoş sanılan kişinin kafasından mermi çıktı

Adana'da, kent merkezindeki evinin odasında ailesi tarafından yarı baygın olarak bulunan kişinin alkol aldığı için sarhoş olduğu düşünüldü.

Yakınları tarafından tedavi için özel bir tıp merkezine götürülen genç adamın tetkikleri yapıldı alkol nedeniyle baygınlık geçirdiği belirtilerek evine gönderildi.

Şahsın yarı baygın halinin iki gün boyunca geçmemesinden şüphelenen ailesi, bu defa oğullarını Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesine götürdü.

Burada doktorlar tarafından sağlık kontrolü yapılan genç adamın kafasına mermi isabet ettiği tespit edildi ve tedavi altına alındı.

Olayın polis ekiplerine bildirilmesinin ardından eve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri burada yaptıkları çalışmada buldukları bir kuru sıkı tabancayı incelemek üzere emniyete götürdü. Genç adamın yorgun mermi nedeniyle yaralanmış olabileceğini değerlendiren polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (AA)