18 Aralık 2018 11:36Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2018 13:17
Gültan Kışanak 10 gün sürecek açlık grevine başladı
Tutuklu bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak, 10 gün sürecek açlık grevine başladı.
Fotoğraf: MA
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak, dönüşümlü açlık grevine başladı.
PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit koşullarının kaldırılması talebiyle açlık grevine başlayan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari milletvekili Leyla Güven’in, eylemine destekler sürüyor.
Ekim 2016’da tutuklanıp yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş başkanı Gültan Kışanak da “Savaşın, ölümün, zulmün, barışın sesini susturmasına sessiz kalamayız. Bunu başaracağımıza inanıyorum” diyerek, 10 günlük dönüşümlü açlık grevine başladığını duyurdu. (MA)
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