Numan Kurtulmuş: Erdoğan ile Bahçeli ortak miting düzenleyebilir

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Kurtulmuş yerelde Cumhur İttifakı ile ilgili, "Erdoğan ve Bahçeli yerel seçimde önemli bazı illerde ortak miting düzenleyebilir” dedi.

FIRAT'IN DOĞUSUNA HAREKAT

Kurtulmuş’un açıkolamalarından öne çıkan bazı bölümler şunlar:

“Jeffrey'nin YPG açıklaması kabul edilemez. Bölgenin istikrarlı tek ülkesi Türkiye'dir. Sayın Trump ve Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmelerinde bu konularda görüşler bildirildi. ABD, YPG ile değil Türkiye ile işbirliği yapsın. Bölge halkına zulmeden bu terör örgütünün tasfiye edilmezi lazım. ABD bu işi nasıl çözeceğini biliyor. Menbiç özelinde de söz verildiği gibi bütünü PYD'den temizlenmelidir. Beklentimiz Kuzey Suriye'den PYD'nin çekilmesi. PKK terör örgütüdür siyasi organizasyon değil.

‘ABD ELİMİZDEKİ KARTLARI İYİ BİLİYOR’

Elimizdeki kartların ne olduğunu ABD'liler çok iyi biliyor. Bu arada ABD'lilerin yavaş yavaş bizim noktamıza gelmek zorunda olduklarını hissettiklerini biliyoruz. Oradan FETÖ'yü deport etmeleri çok zor. Ancak orada durdukça Türkiye-ABD ilişkileri zehirleniyor. Beklentimiz FETÖ'ye karşı siyasi bir tavır almaları. Hem Türkiye ile dost hem Türkiye'nin düşmanıyla dost olunamaz.

YERELDE CUMHUR İTTİFAKI

Seçim strateji heyeti olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aday tespitinde son rötuşlar yapılıyor. Büyükşehirler üzerinden MHP ile ittifak çalışması yapıldı. Bugün-yarın liderler tekrar görüşür. Çok başarılı sonuç alacağımızı ümit ediyoruz. Erzurum, Denizli, Aydın adaylarının çekildiğini MHP lideri açıkladı. Erdoğan ve Bahçeli yerel seçimde önemli bazı illerde ortak miting düzenleyebilir.” (HABER MERKEZİ)