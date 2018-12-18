18 Aralık 2018 11:26Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2018 12:31
Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'ya hakaretten 10 bin TL tazminat cezası
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'ya dair sözleri sebebiyle tazminat cezasına çarptırıldı.
Fotoğraf: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında söylediği 'edepsiz, çirkef, sahtekar, düzenbaz, yalancı, şerefsiz, alçak' sözleri nedeniyle 10 bin TL manevi tazminat cezasına çarptırıldı. (Ankara/DHA)
Savcılık: ‘Şerefsiz, alçak, düzenbaz’ ifade özgürlüğü
ETİKETLER: Süleyman SoyluKemal Kılıçdaroğlu
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