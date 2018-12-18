Tecavüze uğrayıp bebeği tuvalette doğuran kadın beraat etti

Baskıcı kürtaj yasaları nedeniyle eleştirilen El Salvador'da mahkeme kadınlar için sembolik bir karar verdi.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, üvey babasının tecavüzüne uğrayıp bebeği tuvalette doğuran ve cinayete teşebbüsle suçlanan kadın 15 aylık mahkumiyetin ardından beraat etti.

20 yaşındaki Imelda Cortez, bebeğini doğurduğu Eylül 2017'den beri hapisteydi. Hamileliğiyle ilgili kimseye bilgi vermemiş ve hastaneye gitmemiş olması bu suça gerekçe gösterilmişti. Cortez cinayete teşebbüsle suçlanmıştı.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, yıllarca 70 yaşındaki üvey babasının cinsel istismarına maruz kalan Cortez'in geçen yıl ağır kanama ve ağrı şikayetleriyle hastaneye gittiğini, acil servisteki doktorun ise kürtaj şüphesiyle polisi aradığını aktardı.

KADINLAR CORTEZ'İ 'SÍ SE PUDO' (EVET, YAPABİLİR) SLOGANLARI İLE KARŞILADI

Kadınların yoğun mücadelesi sonucu mahkeme karar değiştirdi. Cortez hakkındai suçlama önce cinayete teşebbüsten 'terk etme'ye çevrildi, hapis süresi düşürüldü. Mahkeme Pazartesi günü ise emsal bir kararla kadının hiçbir suç işlemediğine hükmetti.

Cortez özgürce duruşma salonundan çıktığında 200'e yakın kişi onu alkışlarla ve "Sí se pudo" (Evet, yapabilir) sloganıyla karşıladı.

KÜRTAJ 21 YILDIR YASAK

El Salvador'da kürtaj 21 yıl önce suç sayıldı. Hiçbir koşulda kürtaja istisna tanınmayan ülkede, kürtaj yaptıranlar ağır cezalara çarptırılıyor. Düşük yapan bazı kadınlar, kürtaj şüphesiyle gözaltına alınıyor. Bu kadınların çoğu yoksul ailelerden geliyor.

Cortez, ülkede bu yıl benzer nedenlerle hapse atılıp, hak kuruluşlarının çabaları sayesinde özgür kalan 8 kadından biri. 15 ila 30 yaşındaki 24 diğer kadın halen hapiste. (HABER MERKEZİ)