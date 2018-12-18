18 Aralık 2018 10:55
Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2018 14:12

Bakan açıkladı: 406 bin öğrenciden 86 bini yurtsuz kaldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, soru önergelerini yanıtladı. Buna göre son 5 yılda 86 bin öğrenci yurtsuz kaldı, 451 öğrencinin bursu kesildi.

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Bakan açıkladı: 406 bin öğrenciden 86 bini yurtsuz kaldı

Fotoğraf: Pixabay

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    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurt sorununa yönelik verilen soru önergesi üzerine Türkiye'deki yurt kapasitesini ve yurtlara yerleşen öğrenci sayısını açıkladı. Bakanın açıklamasına göre 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 86 bin 782 öğrenci yurda yerleşemeyerek açıkta kaldı.

    CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine yanıt veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 406 bin 15 öğrenciden sadece 319 bin 233'ünün yurtlara yerleştiğini belirtti. Verilen yanıta göre 86 bin 782 öğrenci ise açıkta kaldı. 2021 yılı sonuna kadar yurt kapasitesini 881 bin 238'e ulaştıracaklarını ifade eden Kasapoğlu, yurt açığını gidermek için bina kiralama yöntemine de devam edildiğini söyledi.

    Kasapoğlu, Türkiye genelinde ve KKTC'de Bakanlığa bağlı 782 yurtta, 416 bin 484'ü kız, 252 bin 800'ü erkek olmak üzere, toplam 669 bin 284 yatak kapasitesi olduğunu belirtti. Yurt ihtiyaçlarını gidermek için yeni yatırımlar yapıldığını, ön protokolle kiralama yoluyla da yatırımlara devam edildiğini söyleyen Kasapoğlu, yatırım ve kiralama programı dahilinde 2021 yıl sonuna kadar yurt kapasitesinin 881 bin 238'e ulaşacağını açıkladı. Kasapoğlu, yatırım programında 158 bin 302 kapasiteli 181 adet yurt projesi bulunduğunu, özel sektör tarafından 56 bin 67 kapasiteli 26 adet yurt inşaatı yapımına ve Bakanlık standartlarına uygun binaların kiralanmasına da devam edildiğini ifade etti.

    'YURTLARI DENETLİYORUZ'

    Bakan Kasapoğlu tüm yurtların 2 yılda bir denetlendiğini belirterek, “Ayrıca, yurtlarımızda bulunan tüm tesis ve işletmeler yurt müdürlerince görevlendirilen, yurt müdür yardımcısı veya nöbetçi personel tarafından her gün, yurt müdürü başkanlığında yurt müdür yardımcısı ve bir yönetim memurundan teşekkül ettirilen bir komisyon tarafından ayda en az iki defa denetlenmektedir. Yapılan denetimlerde karşılaşılan eksiklik ve aksaklıklar giderilmektedir" dedi. Tüm yurtlarda sivil savunma hizmetlerini yerine getiren "Sivil Savunma Amiri" görevlendirildiğini kaydeden Kasapoğlu, “Gerekli planlar güncellenerek deprem, yangın vb. afetler konusunda personele ve öğrencilere her yıl eğitimler verilerek yılda iki kez AFAD İl Müdürlükleri ile birlikte bina tahliye tatbikatları da yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

    5 YILDA 451 ÖĞRENCİ YURTTAN ATILDI, BURSLARI KESİLDİ

    HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın, üniversite öğrencilerinin KYK ile yaşadığı sorunlarla ilgili sorularını yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, son 5 yılda devlet yurtlarından “süresiz çıkarılma cezası” almaları nedeniyle bursları kesilen öğrenci sayısının 451 olduğunu belirtti. 

    Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın, üniversite öğrencilerinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ile yaşadığı sorunlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na verdiği sorular yanıtlandı.

    Dağ, son yıllarda KYK bünyesindeki yurtlarda kötü koşulları protesto eden öğrencilerin, birçok demokratik ve yasal eyleme katıldıkları için yurtlardan atılması ve burslarının kesilmesini Meclis gündemine taşımıştı.

    Bakanlık, valilikler tarafından haklarında işlem yapılan ve kendilerine bildirilen yurt öğrencilerine, Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği ile Burs - Kredi Yönetmeliği hükümlerine göre disiplin işlemi yapıldığını belirterek, bu kapsamda son 5 yılda devlet yurtlarından “süresiz çıkarılma cezası” almaları nedeniyle bursları kesilen öğrenci sayısının 451 olduğunu söyledi. Bakanlık, “Süresiz çıkarılma cezası alan öğrencilerin, yönetmelikler gereği kredi ve bursları kesilmektedir” diye belirtti.

    YURTLAR İKİ YILDA BİR TEFTİŞ EDİLİYOR

    Devlet yurtlarının 2 yılda bir bakanlık tarafından görevlendirilen müfettişler tarafından teftiş edildiğini belirten Bakanlık, yurt müdürleri tarafından oluşturulan komisyonunun da ayda 2 kez denetlendiğini belirtti. (Ankara/EVRENSEL)

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