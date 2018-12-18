KESK heyeti, Zonguldak'ta İstanbul mitingine çağrı yaptı

KESK'in Yoksulluğa, İşsizliğe, Güvencesizliğe Karşı Birlikte Mücadele” şiarıyla düzenlediği bölge mitinglerinin beşincisi, 22 Aralık Cumartesi günü İstanbul’da yapılacak. Miting öncesi çağrılar da sürüyor.

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen ile KESK’e bağlı sendikalardan ESM Genel Başkanı Cemallettin Sağtekin, Eğitim Sen MYK Üyesi İsmail Sağdıç, SES MYK üyesi Pınar İçel Çepe, Tüm Bel-Sen MYK Üyesi Semra Kıratlı, ESM MYK Üyesi Hulusi Ceylan, Tarım Orkam-Sen MYK Üyesi Koray Ateş ve Haber Sen MYK Üyesi İbrahim Damatoğlu'dan oluşan heyet Zonguldak'ta mtinge çağrı ziyaretleri gerçekleştirdi.

İşyerleri ile Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü, Vergi Dairesi Başkanlığı, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti, Karaelmas Gazeteciler Derneği, Susma TV ve CHP Zonguldak Merkez İlçe Örgütünü ziyaret eden heyet, Zongudak halkını mitinge davet etti.

Ziyaretlerde krizin bedelinin krizi yaratan yüzde bir yerine emeğiyle bu ülkenin değerlerini yaratan yüzde doksan dokuzluk kesime ödetilmek istendiği belirtildi.

Krizin giderek derinleşeceğine vurgu yapılarak “İş güvencemize, ekmeğimize sahip çıkmak için tüm emek ve meslek örgütleri, siyasi partiler ve demokrasi güçlerini, Zonguldak halkını İstanbul bölge mitingine davet ediyoruz” denildi.

Ziyaretlerin ardından KESK Zonguldak Şubeler Platformu binasında ilçe temsilcilik yürütme kurulu üyelerinin de katılımıyla geniş katılımlı üye toplantısı yapıldı. (Zonguldak/EVRENSEL)

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