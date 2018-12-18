Türkiye'nin en büyük özel şirketleri açıklandı

Capital dergisi tarafından bu yıl 21'inci kez düzenlenen ‘Capital 500-Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması’nın sonuçları, İstanbul'da düzenlenen törenle açıklandı. Araştırmada şirketlerin ciro, karlılık, ihracat ve istihdam rakamlarına göre değerleme yapıldı.

TÜPRAŞ EN BÜYÜK ÖZELŞİRKET

Araştırmada şirketler öncelikli olarak ciro büyüklüğüne göre sıralanıyor. Buna göre, sırasıyla Tüpraş, Türk Hava Yolları (THY) ve Petrol Ofisi ‘Türkiye'nin En Büyük Şirketleri’ olurken, ‘Cirosunu En Fazla Artıran Şirketler’ Kerevitaş, Odeon Turizm ve Gram Altın Pazarlama Sanayi olarak belirlendi.

EN ÇOK KAR EDEN ERDEMİR

Araştırmada ‘En Çok Kâr Eden Şirketler’ Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Enka İnşaat olurken, ‘İhracatını En Fazla Artıran Şirketler’ kategorisinde Lila Group, Kerevitaş ve Namet Gıda ilk 3 sırayı paylaştı.

EN ÇOK İHRACAT YAPANLAR METAL SEKTÖRÜNDE

Ford Otosan, Toyota Otomotiv ve Arçelik'in ‘En Çok İhracat Yapan Şirketler’ olduğu araştırmaya göre, ‘Çalışan Sayısını En Fazla Artıran Şirketler’ Lila Kağıt, Borusan Makine ve IATI Turizm olarak belirlendi. ‘En Fazla Çalışanı Olan Şirketler’ kategorisinde BİM Birleşik Mağazalar, RC Rönesans İnşaat, LC Waikiki Mağazacılık ilk 3 sırayı aldı.

TÜPRAŞ İŞ CİNAYETLERİ ESNEK ÇALIŞMA İLE ANILMIŞTI

TÜPRAŞ geçtiğimiz dönem alınmayan güvenlik önlemleri nedeniyle iş cinayetleri ve iş kazalarıyla anılmıştı. Yaşanan iş cinayetlerinin ardından koşulların düzeltilmemesi ve güvenlik önlemleri alınmaksızın üretimin sürdürülmesine işçiler tepki göstermişti.

4 işçinin öldüğü TÜPRAŞ: Üretim durmasın kâr azalmasın!

Ayrıca yine TÜPRAŞ kriz emarelerinin hemen ardından fabrikada esnek çalışma dayatmasında bulunmuştu. Sosyal haklarda kesinti yapılması ve ve vardiya sisteminin değiştirilmek istenmesine tepki gösteren TÜPRAŞ işçileri, iş bırakma eylemleriyle patrona geri adım attırmıştı

Koç 'esnek çalışma' diyor, TÜPRAŞ işçisi direniyor

Aliağa'daki TÜPRAŞ işçileri bu kez de tam gün iş bırakıyor

ERDEMİR’DE İŞÇİ SAĞLIĞI YOK SAYILIYOR

ERDEMİR’de de geçtiğimiz aylarda soğuk haddehanede azot temizliği yapan 6 taşeron işçi ve 2 sağlık personeli zehirlenmişti. ERDEMİR işçileri daha önce de işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin yeni düzenleme talebiyle fabrika içinde eylem yapmışlardı. (EKONOMİ SERVİSİ)

ERDEMİR'de 6 işçi ve 2 sağlık personeli zehirlenerek hastanelik oldu