Simge Yıldız isimli bir kadın sokak ortasında öldürüldü
Antalya'da Simge Yıldız isimli bir kadın, ayrılmak istediği nişanlısı olduğu öğrenilen Nuri Karaata tarafından sokak ortasında öldürüldü.
Fotoğraf: DHA
Antalya'da Nuri Karaata adında bir erkek kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısı Simge Yıldız'ı sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdü. Katil Nuri Karaata, aynı silahla intihar etti.
DHA'da yer alan habere göre, Antalya Muratpaşa'da Nuri Karaata adında bir erkek kendisinden ayrılmak isteyen Simge Yıldız'ı pompalı tüfekle sokak ortasında öldürdü. Yıldız olay yerinde yaşamını yitirirken, katil Nuri Karaata ise aynı silahla intihar etti.
Nuri Karaata'nın cenazesi, Aksu ilçesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Simge Yıldız'ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı. Yıldız'ın cenazesi yarın öğle vakti Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. (HABER MERKEZİ)