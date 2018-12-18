Muratpaşa'da Simge Yıldız isimli bir kadın sokak ortasında öldürüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kimliği henüz öğrenilemeyen bir erkek, Simge Yıldız isimli bir kadını sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdü. Saldırgan erkek cinayetin hemen ardından aynı silahla intihar etti.

İddiaya göre, ismi belirlenemeyen erkek ile Simge yıldız olay yerine 07 ADS 338 plakalı otomobille geldi. Yıldız araçtan inip kaçarken, yanındaki erkek bagajdan aldığı pompalı tüfekle kadına ateş etti. Kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, saldırgan da aynı silahla intihar etti. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)