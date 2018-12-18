ODTÜ’de gençler krizi tartışacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) gençler krizi ve etkilerini tartışacak. ODTÜ Emek Gençliğinin çağrısıyla yapılacak panele ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Pınar Bedirhanoğlu, Emek Partisi (EMEP) MYK Üyesi İskender Bayhan ve CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke katılacak.

“Ekonomik Kriz Nedenleri Ve Etkileri” başlığı ile düzenlenen panel 19 Aralık Çarşamba günü 17:45’te Matematik M13 (Cahit Arf) Amfisi’nde yapılacak.

Panele ilişkin bilgi veren ODTÜ Emek Gençliği’nden Ekin Yoldaş Kalı, krizin üniversite gençliğinin yaşamına en çıplak haliyle her yönden etki ettiğini, ODTÜ’nün tüm fakültelerinde ve bölümlerinde krizin nedenlerini ve krize karşı mücadeleyi tartışdıkları buluşmalar ve toplantılar organize ettiklerini söyledi. Bu etkinliği de gençliğin kürsüsü haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Kalı, ‘’Üniversite gençliği içerisinde kriz, en temel yaşam olanaklarına dahi ulaşamamaktan eğitim masraflarının sürekli artmasına kadar yakıcı bir biçimde etki ediyor. Hükümet ise gençliğin en temel haklarını görmezden gelirken, bursları bedavacılık olarak görüyor ve gençliğe tasarruf çağrı yapıyor. Krizin yükü gençliğe yıkılıyor’’ dedi. (Ankara/EVRENSEL)