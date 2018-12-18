TCDD, otomatik tren durdurma sistemi satın alıyor

TCDD Taşımacılık AŞ Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü, 93 otomatik tren durdurma sistemi (ATS) ile 5 ZTR bakım ve onarımı hizmeti satın almak üzere ihaleye çıkacağını açıkladı. Ankara'da 9 kişinin ölümü ve 92 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan tren kazasının ardından rapor hazırlayan Sayıştay raporu, demiryolu projelerinin sinyalizasyon sistemi olmadan teslim alındığını ancak sinyalizasyon varmış gibi para ödendiğini ortaya çıkarmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, TCDD Taşımacılık AŞ Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünce alımı yapılacak sistem ve hizmetler için açık ihale usulüyle ihale gerçekleştirilerek, yerli isteklilerden teklif alınacak.

Teklifler, TCDD Taşımacılık AŞ Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Bürosu'na 27 Aralık saat 14.00'e kadar sunulacak. İhale, aynı yer, tarih ve saatte yapılacak.

BAKANLIĞIN PARASINI ÖDEDİĞİ SİNYALİZASYONU ALMADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Sayıştay, Ankara'da 9 kişinin ölümüne ve 92 kişinin yaralanmasına yol açan hızlı tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanlığı raporunu açıklamış, rapor, demiryolu projelerinin sinyalizasyon sistemi olmadan teslim alındığını ancak sinyalizasyon varmış gibi para ödendiğini ortaya çıkarmıştı.

Rapordaki tespitler şöyleydi:

“Kars-Tiflis Demiryolu Hattı'nın bitirilerek ticarete açıldığı ifade edilmiştir. Demiryolunun ticarete açıldığı doğru olsa da projenin tamamlandığı ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Projedeki imalatların önemli bir kısmı sözleşme bedeli doldurulduğu için tamamlanamamıştır. Özellikle tünel ve üstyapı imalatı eksik kalmış, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon imalatları sözleşmeye dahil olmasına rağmen yapılamamıştır. Söz konusu imalatların tamamlanması için 2'nci ikmal ihalesine çıkılacaktır.”

Yine raporda 658 milyon liraya mal olan başka demiryolu projesinde de elektrifikasyon ve sinyalizasyon sisteminin kurulmadan işin teslim alındığını ve müteahhit firmaya, bütün işler yapılmış gibi, para ödendiğini tespit edilmişti.

Bakanlık, parasını ödediği sinyalizasyonu almamış

ATS NASIL ÇALIŞIYOR?

ATS sistemi, trafiğin elektriksel sinyaller aracılığıyla kontrol edildiği yerlerde trenin hızının kontrol edilerek gerekli hallerde makinisti de uyararak trenin durdurulmasını sağlayan güvenlik sistemidir. (HABER MERKEZİ)

Facia hattında sinyalizasyon yoktu, trafik 4 gün önce değişmişti