Hudeyde'de ateşkes sonrası kısa süreli çatışma yaşandı

Yemen’in Hudeyde bölgesinde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından çıkan kısa çatışmadan sonra temkinli bir sükunet yaşandığı bildirildi.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği hükümet güçleri, İran destekli Husiler'in kentin doğusunda topçu ateşi açtığını öne sürdü.

Yemen hükümetine bağlı askeri bir kaynaktan edinilen bilgiye göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden iki saat sonra taraflar arasında 15 dakika süren çatışmanın ardından Hudeyde'de sükunet sürüyor.

Fransız haber ajansı AFP ise hükümet güçleri ve Husiler arasındaki çatışmaların halen sürdüğünü aktardı.

Ateşkes saatinden kısa süre öncesine kadar taraflar arasında yoğun çatışmaların yaşandığı bildirilmişti. Husilerle hükümete bağlı silahlı güçler arasında çıkan çatışmalarda, 150 Husi milisinin öldürüldüğü açıklanmıştı.

İSVEÇ’TEKİ BARIŞ GÖRÜŞMESİNDE NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta İsveç'in başkenti Stockholm'de Yemen'deki savaşın tarafları milyonlarca sivile insani yardım için kritik bir bölge olan Hudeyde'de ateşkes sağlanması konusunda anlaşmıştı. Ateşkesin Salı günü yerel saatle gece yarısı yürürlüğe girmesi gerekiyordu.

Hudeyde'de 150 bine yakın sivilin mahsur kaldığı biliniyor.

Binlerce kişinin öldüğü, milyonlarca kişinin de açlıkla ve kıtlıkla mücadele ettiği Yemen'de son yılların en büyük insani krizinin yaşandığı belirtiliyor.

İsveç'te 6 Aralık'ta başlayan görüşmelerde ilk anlaşmazlık, Hudeyde kenti konusunda çıkmıştı.

Ancak görüşmeler devam ederken BM güven artırıcı önlemler kapsamında Hudeyde kentine barış gücü göndermeyi teklif etmiş, Yemen hükümeti ise öneriyi reddetmişti.

Husiler ise Hudeyde'nin tarafsız bölge olmasını istiyordu.

Perşembe günü Yemen hükümetinin heyeti ile ülkenin büyük bir bölümünü kontrol eden Husiler el sıkışmış, Hudeyde'de ateşkes konusunda anlaşılmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, savaşan tarafların kentten çekilerek kontrolü ‘yerel güçlere’ vereceğini açıklamıştı.

Guterres ateşkesin milyonlarca sivile yardım ulaştırılması için elzem olduğunu söylemişti. (AA)