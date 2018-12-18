Beyaz Saray: Trump, Erdoğan'a Gülen'i iade edeceğini söylemedi

Beyaz Saray'dan ismini vermeyen bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Fethullah Gülen'i Türkiye'ye iade edeceklerine ilişkin bir beyanda bulunmadığını söyledi.

BBC Türkçe'nin yansıttığı habere göre, "Başkan Trump, G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiğinde Gülen'in iade edileceği vaadinde bulunmadı" dedi.

Trump ve Erdoğan 30 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde bir araya gelmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pazar günü yaptığı açıklamada Arjantin'deki zirvede Trump'ın Erdoğan'a "Gülen ve diğerlerinin iadesi için çalışıyoruz" dediğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump hakkında daha önce 'Suudi Arabistan hükümeti üzerindeki baskıyı hafifletmek' amacıyla Fethullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmeyi düşündüğü iddiaları ortaya atılmıştı. Trump ise Gülen'in iadesinin gündemlerinde olmadığını ifade etmişti.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, FBI'ın, "Gülen Yapılanması" ile ilgili olarak yaklaşık 15 eyalette çok ciddi bir soruşturma yürüttüğünü söyleyerek "Hatta New Jersey dahil bazı yerlerde tutuklamalar da başladı. Böyle gelişmeler olduğunda da kamuoyuna bilgi veriyoruz" demişti. (DIŞ HABERLER)

Çavuşoğlu: Trump, Erdoğan'a 'Gülen'i sınır dışı için çalışıyoruz' dedi