CHP, İstanbul dahil 5 büyükşehirin adayını bugün açıklayabilir

CHP, İyi Parti ile yerel seçimlerde iş birliği yapılmasına yönelik sağlanan uzlaşının ardından bugün İstanbul, Antalya, Adana ve Bursa adaylarını kamuoyuna açıklayacak. İstanbul için Ekrem İmamoğlu’nun isminin bugün resmen duyurulması beklenirken, Ankara adayının da açıklanabileceği yönünde kulis bilgileri var.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP’de dün gerçekleşen Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) ardından bugün de ikinci bir MYK ve Parti Meclisi (PM) toplantısı yapılacak. CHP’de bugün İYİ Parti ile sağlanan uzlaşı kapsamında iş birliği yapılacak en az 5 büyükşehirin adayının açıklanması bekleniyor. CHP, daha önce uzlaşı kapsamında olan ve kendi yönetimindeki Tekirdağ, Muğla, Aydın, Hatay ve Eskişehir büyükşehir belediye başkan adaylarını açıklamıştı. CHP’nin bugün de aralarında İstanbul’un da olduğu iş birliği kapsamında yer alan İzmir dışındaki büyükşehirlerin adaylarını açıklayabileceği konuşuluyor.

CHP’de daha önce 24 Aralık’ta yapılacağı duyurulan PM toplantısının 6 gün öne alınarak bugün yapılacak olmasının parti kulislerinde sürprizlerin yaşanabileceği yorumlarına neden olduğu aktarıldı.

Toplantıda İyi Parti ile iş birliği kapsamında uzlaşılan Antalya, Adana, Bursa gibi büyükşehirlerin yanı sıra iki partinin de kendi adayıyla yarışacağı Mersin adayının da açıklanması bekleniyor. Antalya’da Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana’da Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Bursa’da ise Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in isminin açıklanacağı ifade ediliyor. İş birliği kapsamında olmayan ve her iki partinin da ayrı aday çıkaracağı Mersin Büyükşehir adaylığı için CHP kulislerinde Serdal Kuyucuoğlu ile Vahap Seçer’in ismi öne çıkıyor.

İMAMOĞLU'NUN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talebiyle İstanbul adayının da bugünkü toplantıda gündeme geleceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta evinde ziyaret ettiği Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul adayı olarak bugünkü toplantıda resmen açıklanacağı belirtiliyor. İmamoğlu’nun büyükşehir adayı olmasının ardından Beylikdüzü Belediyesi için ise Mehmet Çalık’ın isminin konuşulduğu belirtiliyor.

ANKARA ADAYI BEKLENTİSİ

Ankara Büyükşehir adayının da bugünkü toplantıda açıklanabileceği yönünde beklentiler dün parti kulislerinde dile getirildi. Parti kaynakları bugün açıklanmaması halinde Ankara adayının bir hafta içinde yapılması planlanan gelecek PM’de kesinlikle açıklanacağını ifade ediyor.

Parti yönetiminde Ankara adayının bugünkü toplantıda açıklanmasına yönelik bir hazırlık bulunmazken, Kılıçdaroğlu’nun inisiyatif alarak bugünkü toplantıda Mansur Yavaş ya da Cengiz Topel Yıldırım’ın ismini PM’ye getirilebileceği konuşuluyor.

Yavaş’ın isminin PM gündemine gelmesi durumunda bazı üyelerin gizli oylama talep edeceği de ifade ediliyor.

İTTİFAK İLÇELERİNİN ADAYLARI DAHA SONRA AÇIKLANACAK

İş birliği kapsamına girmeyen bazı il, ilçe ve belde belediye adaylarının da bugünkü toplantıda açıklanması bekleniyor. CHP’nin İyi Parti ile görüşmeleri devam ederken, bu kapsamda yer alan il ve ilçe adaylarının daha sonra açıklanacağı ifade ediliyor. (HABER MERKEZİ)

Ekrem İmamoğlu kimdir?