Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gazeteci Fatih Portakal'ı hedef göstermeyi sürdürürken Komedyen Şahan Gökbakar'dan "Portakal" paylaşımı geldi.

Instagram hesabından portakal fotoğrafı paylaşan Şahan Gökbakar, "Portakalın faydaları saymakla bitmez…Özellikle su soğuk günlerde bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirir ve vücudumuzu mikroplara karşı korur. Zengin bir vitamin kaynağıdır…Keşke ülkemizde daha fazla portakal yetiştirilebilse… Not: Ferda Anil Yarkin in şarkısını küçükken "ah neredeysen he portakal, bunaldım hatta he portakal" diye söylerdim o aklıma geldi" ifadelerini kullandı.

Gökbakar daha sonra çilek, kivi, ananas gibi başka meyvelerle ilgili paylaşımlar da yaptı.

Bugüne kadar 1 Mayıs, Gezi Parkı eylemleri gibi kamuoyu gündeminde geniş yer edinen meselelerde dahi iktidarı savunan açıklamalarıyla tanınan Şahan Gökbakar'ın bu paylaşımı hangi niyetle yaptığı tam anlaşılamadı.

Erdoğan, dün Konya'da yaptığı konuşmada gazeteci Fatih Portakal'la ilgili olarak "Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor" demişti. Erdoğan'ın Portakal'ı hedef gösteren bu sözleri tepki çekerken Fatih Portakal, "Yanıt vermeyeceğini" belirtmişti. (MEDYA SERVİSİ)