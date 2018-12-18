18 Aralık 2018 00:17
Diyarbakır'daki saldırıda 1 polis yaşamını yitirdi
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde düzenlenen saldırıda yaralanan 2 polisten biri yaşamını yitirdi.
Arşiv Fotoğraf: Bergtuğ Öncü/DHA
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde düzenlenen saldırıda yaralanan 2 polisten biri yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir aracı takibe aldı.
Polis ekiplerinin bulunduğu araca Hani'nin Kalaba yolu Turalı mevkisinde ateş açıldı. AA, ateş açanların PKK'li olduğunu iddia etti.
Saldırıda 1'i ağır, 2 polis memuru yaralandı.
Yaralı polisler helikopter ile Diyarbakır'daki Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan polis, burada kurtarılamadı.
Bölgede operasyon sürüyor. (HABER MERKEZİ)