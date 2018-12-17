Çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyorlar

Fas'ta Fransa'daki protestoların simgesi olan sarı yelek giyen kamu ve özel sektör çalışanları maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle eylem düzenledi.

Faslı Teknisyenler Birliği Sendikası Başkan Yardımcısı Zuheyr İskaribeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı bakanlıklar ile kamu ve özel kurumlarda çalışan teknisyenlerin iş yerlerinde sarı yelekler giyerek eylem yaptığını belirtti. Sarı Yeleklilerin, hükümetten çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve maaşlarının artırılmasını istediğini aktaran İskaribeh, sarı yelek eyleminin yarın da süreceğini ifade etti.

Hükümet ile yapılan diyalog görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine bu eyleme gidildiğini söyleyen İskaribeh, taleplerinin karşılanmaması halinde bu ayın 19 ve 20'sinde bazı göstericilerle birlikte greve gideceklerini kaydetti.

Fas resmi makamlarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. (HABER MERKEZİ)

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