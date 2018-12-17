İnsan hakları haftasında insan hakları zinciri oluşturdular

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası kapsamında Beşiktaş’ta bulunan Barbaros Parkı’nda insan hakları zinciri oluşturdu. İHD İstanbul Şubesi ve TİHV, oluşturdukları insan hakları zinciriyle hafta kapsamında düzenledikleri etkinlikleri sonlandırdı.

Burada kısa bir konuşma yapan İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, Türkiye ve dünyada insan haklarının ihlal edildiğine işaret etti. Savaşların, yoksulluğun ve açlığın tüm dünya halklarını tehdit ettiğini belirten Yoleri, “Böyle bir zamanda insan hakları sebebiyle pek çok etkinlik gerçekleştirdik. İnsan haklarının ne kadar önemli olduğunu hatırladık ve hatırlamaya çalıştık. Burada bir arada oluşumuzun, el ele tutuşumuzun çok özel bir önemi var. Çünkü son dönemlerde insanların yalnızlaştırılmaya çalışıldığı politikalar hakim. Toplumun kutuplaştırılarak birbirine düşmanlık beslemeye hazır hale getirilmeye çalışıldığı bir dönemi yaşıyoruz. İnsanların ağır insan hakları ihlalleri, işkenceler, işten atıldıkları için çalışma yaşamındaki ihlaller yüzünden pek çok sebeple kendilerini yalnız hissettikleri, yalnızlaştırıldıkları bir dönemdeyiz. Tam da böyle bir dönemde yaşanan umutsuzluğu, moral bozukluğunu aşmanın tek yol bir arada olmak, birbirimizi sevmek ve sorunlara karşı dayanışma göstermektir” diye ifade etti.

“İnsan hakları mücadelesini hep beraber el ele omuz omuza gerçekleştirebilmek bizim insan haklarına, özgürlüklerine ulaşmamızı sağlayacak” diyen Yoleri, bugün el ele tutuşarak bunu göstermeye çalıştıklarını söyledi. Yoleri, bütün engelleme ve baskılara rağmen mücadelelerinin sürdüreceklerini dile getirdi.

Yoleri’nin konuşmasının ardından etkinlik “İnsan haklarıyla insandır” sloganıyla sona erdi. (İstanbul/MA)

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