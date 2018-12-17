Uşak'ta 4 Suriyeli gözaltına alındı

Uşak'ın Eşme ilçesinde, Özgür E. ve Evren K.'nin Suriyeliler tarafından bıçaklandığı iddiası üzerine yaşanan gerginlik bu akşam da sürdü. Yaklaşık 300 kişi, Suriyelilerin yaşadığı Şehir Ali Bey Mahallesine yürümek istedi. 4 Suriyelinin gözaltına alındığı bildirildi.

DHA'nın haberine göre, bugün saat 19.30 sıralarında bir araya gelen yaklaşık 300 kişi, Suriyelilerin yaşadığı Şehit Ali Bey Mahallesine yürümek istedi. Mahalle ve çevresinde önlem alan polis ve jandarma, kalabalığı engelledi. Ancak polis barikatını aşan bazı kişiler Suriyelilerin oturduğu evlere taş attı. Gerginliğin artması üzerine ilçeye gelen Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, öfkeli kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

DHA'da yer alan habere göre 4 Suriyeli gözaltına alındı. (HABER MERKEZİ)