Uşak'ta 300 kişilik grup Suriyeli mültecilerin evlerine yürüdü

Uşak'ın Eşme ilçesinde, Özgür E. ve Evren K.'nin Suriyeliler tarafından bıçaklandığı iddiası üzerine yaşanan gerginlik akşam saatlerinde de sürdü. Yaklaşık 300 kişi, Suriyeli mültecilerin yaşadığı Şehir Ali Bey Mahallesi'ne yürümek istedi. 6 mültecinin gözaltına alındığı, 53 mültecinin ise ilçeden tahliye edildiği bildirildi.

Demirören Haber Ajansı'nın aktardığına göre, dün akşam saat 19.30 sıralarında bir araya gelen yaklaşık 300 kişi, Suriyeli mültecilerin yaşadığı Şehit Ali Bey Mahallesine yürümek istedi. Mahalle ve çevresinde önlem alan polis ve jandarma, kalabalığı engelledi. Ancak polisi aşan bazı kişiler, mültecilerin oturduğu evlere taş attı.

Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kalabalığı megafonla sakinleştirmeye çalıştı. Ergüder, 6 Suriye mültecinin gözaltına alındığını, oturma izni olmayan 53 mültecinin ise ilçeden tahliye edildiğini söyledi.

Yaklaşık 2 saat süren olayların ardından kalabalık dağıldı.

Öte yandan ilçeye gelen Vali Funda Kocabıyık, İlçe Kaymakamlığı'nda İl Emniyet Müdürü Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yalçın Baysal’dan bilgi aldı. (HABER MERKEZİ)