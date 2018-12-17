Master Chef ile tanınan Murat Özdemir gözaltına alındı

TV8'de yayınlanan Master Chef adlı yarışma programı ile tanınan Murat Özdemir evinde beslediği kuşa eziyet etti ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Tepkiler üzerine gözaltına alındı.

Master Chef adlı programa yarışmacı olarak katılan ve sonrasında tavırları sebebiyle yarışmadan kovulan Murat Özdemir, evinde beslediği kuşun boğazını sıkarak eziyet ederken çektiği videoyu Instagram hesabına yükledi. Özdemir'in kuşun boğazını sıktığı görüntüler sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı.

Murat Özdemir'in ilgili Instagram gönderisinin ekran alıntısı

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler üzerine çok sayıda kullanıcı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hesabını etiketleyerek şikayette bulundu.

Hayvan hakkı savunucuları Murat Özdemir'e tepki için Beşiktaş'taki evine gitti.

Bu sırada polis, Murat Özdemir'i evinde gözaltına aldı. Özdemir'in Beşiktaş asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

Bu arada, el konulan papağan İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.

AHBAP Genel Başkanı müzisyen Haluk Levent sosyal medya hesabından, "Az önce karakola getirildi.. Savcının gelmesi bekleniyor.. Papağan’a talip olduk. Alacağımızı umuyoruz..." notunu paylaştı.

Maalesef ayağı da kırılmış :(

Az sonra Hayvan hakları Başkanı da karakolda olacak. Bir şekilde onlar ya da AHBAP’lar bakacak papağana .. Olsun kurtulsun da.. pic.twitter.com/OSBHTiz3zF — Haluk Levent (@haluk_levent) 17 Aralık 2018

PAKDEMİRLİ'DEN MESAJ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Toplumda infial uyandıran ve vicdanlarımızı derinden sarsan videoyu üzüntüyle izledim. İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık" mesajını paylaştı. (HABER MERKEZİ)

Survivor Bro-kod*