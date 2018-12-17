17 Aralık 2018 21:18Son Düzenlenme Tarihi: 17 Aralık 2018 21:26
Master Chef ile tanınan Murat Özdemir evde beslediği kuşa eziyet etti
Master Chef adlı yarışma programı ile tanınan Murat Özdemir, evde beslediği kuşa eziyet ederken çektiği videoyu Instagram'da paylaşınca tepki topladı.
Murat Özdemir'in ilgili Instagram gönderisinin ekran alıntısı
TV8'de yayınlanan Master Chef adlı yarışma programı ile tanınan Murat Özdemir'in evinde beslediği kuşa eziyet etmesi tepki çekti.
Master Chef adlı programa yarışmacı olarak katılan ve sonrasında tavırları sebebiyle yarışmadan kovulan Murat Özdemir, evinde beslediği kuşun boğazını sıkarak eziyet ederken çektiği videoyu Instagram hesabına yükledi. Özdemir'in kuşun boğazını sıktığı görüntüler sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı. (HABER MERKEZİ)