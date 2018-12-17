17 Aralık 2018 21:18
Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2018 13:19

Kuşa işkence eden Murat Özdemir adliyeye sevk edildi

Master Chef adlı yarışma programı ile tanınan Murat Özdemir, evde beslediği kuşa eziyet etti, tepkiler üzerine gözaltına alındı.

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Kuşa işkence eden Murat Özdemir adliyeye sevk edildi

Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

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    TV8'de yayınlanan Master Chef adlı yarışma programı ile tanınan Murat Özdemir evinde beslediği kuşa eziyet etti ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Tepkiler üzerine gözaltına alındı.

    Master Chef adlı programa yarışmacı olarak katılan ve sonrasında tavırları sebebiyle yarışmadan kovulan Murat Özdemir, evinde beslediği kuşun boğazını sıkarak eziyet ederken çektiği videoyu Instagram hesabına yükledi. Özdemir'in kuşun boğazını sıktığı görüntüler sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı.

    Murat Özdemir'in ilgili Instagram gönderisinin ekran alıntısı

    Sosyal medyada infial yaratan görüntüler üzerine çok sayıda kullanıcı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hesabını etiketleyerek şikayette bulundu. 

    Hayvan hakkı savunucuları Murat Özdemir'e tepki için Beşiktaş'taki evine gitti. Bu sırada polis, Murat Özdemir'i evinde gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Özdemir, "Papağana işkence yapmadım. Parmağımı ısırdı" dedi.

    POLİS MERKEZİ'NE GİRERKEN 'ACUN' DİYE BAĞIRDI

    Sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Özdemir, polis aracından indirildiği sırada 'Acun' diye bağırdı.

    ÖMÜR GEDİK: BÖYLE BİR İNSANIN SOKAKTA DOLAŞMAMASI GEREKİYOR

    Murat Özdemir'in gözaltına alındığı Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği önüne Ömür Gedik de geldi. Gedik, Özdemir için "Böyle bir insanın sokakta dolaşmaması gerekiyor" dedi.

    GÖZALTINDA 'PROTEİNE İHTİYACIM VAR, GETİRİN O KUŞU KIZARTIP YİYECEĞİM' DEMİŞ

    Gedik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Böyle bir insanın sokakta dolaşması, çoluğunun çocuğunun kızının, eşinin yanına gitmesi de tehlikeli. İşkence ettiği papağanın bacağı kırık, Papağan zaten birini gördüğü zaman bağırıyor. Artık nasıl bir işkence gördüyse… Yasaklı bir ırk zaten, evinde bile bulundurmaması lazım. Bir tane de kedisi olduğunu öğrendik. Kedisi de zaten sürekli kaçıyormuş. Televizyon programında ünlü olması bile çok acı. Keşke bu insanlar televizyona çıkarılırken inceleme yapılsa. Kimleri ünlü yaptığımız, kimlerin daha da ünlü olmak için hayvanlara veya insanlara eziyetler ettiğini düşünerek insanları televizyona çıkarsak. Umarım savcılık doğru karar verir ve dışarı çıkmaz. Yarın tekrar evine, kedisine, kızının yada eşinin yanına dönmez. Papağana büyük ihtimalle el konulacak. Bu olay bu raddeye getirilmemeliydi. Adamın akıl sağlığının yerinde olmadığı açıkça ortada. Ya bir hayvana yapacaktı, ya bir çocuğa yapacaktı ya da bir kadına yapacaktı. Maalesef zaten hep hayvanlarla başlıyorlar. İnşallah adalet yerini bulur bu adam içeride cezasını çeker. İçeride verdiği ifadede, benim proteine ihtiyacım var. Getirin o kuşu kızartıp yiyeceğim diyormuş. Hâlâ saçmalıyor" dedi.

    AHBAP PAPAĞANA TALİP OLDU

    Bu arada, el konulan papağan İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.

    AHBAP Genel Başkanı müzisyen Haluk Levent sosyal medya hesabından, "Az önce karakola getirildi.. Savcının gelmesi bekleniyor.. Papağan’a talip olduk. Alacağımızı umuyoruz..." notunu paylaştı. 

    PAPAĞAN KORUMA ALTINDA

    Papağan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerince koruma altına alındı. Kanadı ve ayağında kırıklar bulunduğu belirlenen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

    papağan

    Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu/AA

    PAKDEMİRLİ'DEN MESAJ

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Toplumda infial uyandıran ve vicdanlarımızı derinden sarsan videoyu üzüntüyle izledim. İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık" mesajını paylaştı. 

    SERBEST BIRAKILIP YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

    Hürriyet'in haberine göre Özdemir'in linç edilme korkusuyla geceyi karakolda geçirdiği öğrenildi. Ancak bu kararın ardından savcıdan yeni talimat geldiği ve Özdemir'in yeniden gözaltına alındığı belirtildi.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Özdemir'in işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul adliyesine sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında getirilen Özdemir, gazetecilere "Papağana işkence yapmadım. Parmağımı ısırdı" dedi. (HABER MERKEZİ)

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