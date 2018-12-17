Kuşa işkence eden Murat Özdemir, 21 gün akıl hastanesinde yatacak

TV8'de yayınlanan Master Chef adlı yarışma programı ile tanınan Murat Özdemir, evinde beslediği kuşa eziyet etti ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Tepkiler üzerine gözaltına alınan Özdemir, savcılık tarafından akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Murat Özdemir 21 gün akıl hastanesinde yatacak. Ayrıca, Özdemir'e, 5 bin 254 lira para cezası kesildi.

Master Chef adlı programa yarışmacı olarak katılan ve sonrasında tavırları sebebiyle yarışmadan kovulan Murat Özdemir, evinde beslediği kuşun boğazını sıkarak eziyet ederken çektiği videoyu Instagram hesabına yükledi. Özdemir'in kuşun boğazını sıktığı görüntüler sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı.

Murat Özdemir'in ilgili Instagram gönderisinin ekran alıntısı

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler üzerine çok sayıda kullanıcı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hesabını etiketleyerek şikayette bulundu.

Hayvan hakkı savunucuları Murat Özdemir'e tepki için Beşiktaş'taki evine gitti. Bu sırada polis, Murat Özdemir'i evinde gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Özdemir, "Papağana işkence yapmadım. Parmağımı ısırdı" dedi.

POLİS MERKEZİ'NE GİRERKEN 'ACUN' DİYE BAĞIRDI

Sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Özdemir, polis aracından indirildiği sırada 'Acun' diye bağırdı.

ÖMÜR GEDİK: BÖYLE BİR İNSANIN SOKAKTA DOLAŞMAMASI GEREKİYOR

Murat Özdemir'in gözaltına alındığı Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği önüne Ömür Gedik de geldi. Gedik, Özdemir için "Böyle bir insanın sokakta dolaşmaması gerekiyor" dedi.

GÖZALTINDA 'PROTEİNE İHTİYACIM VAR, GETİRİN O KUŞU KIZARTIP YİYECEĞİM' DEMİŞ

Gedik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir insanın sokakta dolaşması, çoluğunun çocuğunun kızının, eşinin yanına gitmesi de tehlikeli. İşkence ettiği papağanın bacağı kırık, Papağan zaten birini gördüğü zaman bağırıyor. Artık nasıl bir işkence gördüyse… Yasaklı bir ırk zaten, evinde bile bulundurmaması lazım. Bir tane de kedisi olduğunu öğrendik. Kedisi de zaten sürekli kaçıyormuş. Televizyon programında ünlü olması bile çok acı. Keşke bu insanlar televizyona çıkarılırken inceleme yapılsa. Kimleri ünlü yaptığımız, kimlerin daha da ünlü olmak için hayvanlara veya insanlara eziyetler ettiğini düşünerek insanları televizyona çıkarsak. Umarım savcılık doğru karar verir ve dışarı çıkmaz. Yarın tekrar evine, kedisine, kızının yada eşinin yanına dönmez. Papağana büyük ihtimalle el konulacak. Bu olay bu raddeye getirilmemeliydi. Adamın akıl sağlığının yerinde olmadığı açıkça ortada. Ya bir hayvana yapacaktı, ya bir çocuğa yapacaktı ya da bir kadına yapacaktı. Maalesef zaten hep hayvanlarla başlıyorlar. İnşallah adalet yerini bulur bu adam içeride cezasını çeker. İçeride verdiği ifadede, benim proteine ihtiyacım var. Getirin o kuşu kızartıp yiyeceğim diyormuş. Hâlâ saçmalıyor" dedi.

AHBAP PAPAĞANA TALİP OLDU

Bu arada, el konulan papağan İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.

AHBAP Genel Başkanı müzisyen Haluk Levent sosyal medya hesabından, "Az önce karakola getirildi.. Savcının gelmesi bekleniyor.. Papağan’a talip olduk. Alacağımızı umuyoruz..." notunu paylaştı.

Maalesef ayağı da kırılmış :(

Az sonra Hayvan hakları Başkanı da karakolda olacak. Bir şekilde onlar ya da AHBAP’lar bakacak papağana .. Olsun kurtulsun da.. pic.twitter.com/OSBHTiz3zF — Haluk Levent (@haluk_levent) 17 Aralık 2018

PAPAĞAN KORUMA ALTINDA

Papağan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerince koruma altına alındı. Kanadı ve ayağında kırıklar bulunduğu belirlenen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu/AA

PAKDEMİRLİ'DEN MESAJ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Toplumda infial uyandıran ve vicdanlarımızı derinden sarsan videoyu üzüntüyle izledim. İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık" mesajını paylaştı.

SERBEST BIRAKILIP YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Hürriyet'in haberine göre Özdemir'in linç edilme korkusuyla geceyi karakolda geçirdiği öğrenildi. Ancak bu kararın ardından savcıdan yeni talimat geldiği ve Özdemir'in yeniden gözaltına alındığı belirtildi.

5 AYRI SABIKASI VAR

“Uyuşturucu” ,“Mala zarar vermek” ve “Aile içi şiddet” gibi suçlardan 5 ayrı kaydı bulunduğu ve geçmişte işlediği bir suç sebebiyle denetimli serbestlikten yararlandığı ortaya çıkan Özdemir, akıl hastanesine sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilden Özdemir'e "hayvana eziyetten" işlem yapıldı ve akıl hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

21 GÜN AKIL HASTANESİNDE YATACAK

Özdemir'in işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul adliyesine sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında getirilen Özdemir, gazetecilere "Papağana işkence yapmadım. Parmağımı ısırdı" dedi. Ters kelepçeli olarak adliye binasına getirilen Özdemir'e "hayvana eziyetten" işlem yapıldı ve akıl hastanesine sevk edilmesine karar verildi. Akıl hastanesine götürülen Özdemir'in 21 gün hastanede yatacağı öğrenildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü'nce, Özdemir hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nuna istinaden idari yaptırım kararı alındı. Özdemir'e, 5 bin 254 lira para cezası kesildi.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

TBMM Genel Kurulu’nda konuşma yapan Tanal, şunları söyledi:

“İnsana şiddetin bile yeterince tepki görmediği ülkede, hayvana şiddete karşı yeterince kamuoyu maalesef ki oluşmuyor. Hiçbir canlının elinden yaşam hakkı alınamaz. Canı acıyan tek varlık insan değildir. Kendini koruyabilme ihtimali dahi olmayan hayvan dostlarımıza eziyet dinimizce de affedilemez bir günahtır. Meclis’e sunduğum Hayvanları Koruma Kanunu değişiklik teklifimin bir an önce yasalaştırılmasını talep ediyorum.” (HABER MERKEZİ)

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ANKARA BAROSU'NDAN SUÇ DUYURUSU

İstanbul'da, papağana yaptığı işkence görüntüleri sonrası gözaltına alınan ve savcılık sorgusunun ardından, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye sevk edilen Murat Özdemir hakkında Ankara Barosu da suç duyurusunda bulundu.

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, "Şüpheli Murat Özdemir, evinde beslediği papağana boğazını sıkmak suretiyle işkence etmiş, papağanın bacağını kırmış ve bu görüntüleri instagram hesabından canlı olarak yayınlamıştır. Anılan görüntüler diğer kullanıcılar tarafından fark edilerek kamuoyu oluşturulmuş, savunmasız papağan koruma altına alınarak işkenceden kurtarılmıştır" denildi.

Dilekçede, hayvan hakları ile ilgili yasa maddeleri hatırlatılarak, "Açık yasa maddelerine rağmen şüpheli, yasaları ihlal ederek, savunmasız ve hiçbir şeyden habersiz papağana işkence ederek, papağanın bacağının kırılmasına yol açmıştır. Bu katıksız şiddetin ve vahşetin cezasız kalmaması gerekmektedir. Hayvanların yaşam hakkı yasalarımızla koruma altındadır. Söz konusu şahsın daha fazla hayvana zarar vermemesi, eziyet edememesi, kanunlarımızın öngördüğü şekilde cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılması ve dava açılması için bu suç duyurusunda bulunmak zorunlu olmuştur" ifadeleri kullanıldı. (İstanbul/DHA)