17 Aralık 2018 20:01
Son Düzenlenme Tarihi: 17 Aralık 2018 20:22

CHP'li Özel: Tüm diktatörler en çok meydanlardan korkar

- CHP'li Özgür Özel: Meydansa meydan biz buradayız, pabuç bırakmayız. - AKP'li Bülent Turan: 15 Temmuz'da nasıl çıktıysak, çıkarız.

CHP'li Özel: Tüm diktatörler en çok meydanlardan korkar

Fotoğraf: DHA

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    TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan arasında 'sokağa çıkma' tartışması çıktı. CHP'li Özel, "Unutmayın, tüm diktatörler en çok meydanlardan korkarlar. Sokakları, protestoyu yasaklayıp sandık işaret etmek diktatöryel rejimi işaret etmektir" derken, AKP Turan ise "Sokaktan korkumuz yok. 15 Temmuz'da nasıl çıktıysak çıkarız" diye karşılık verdi.

    Meclis Genel Kurulu'nda; Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçe görüşmeleri yapıldı. Genel Kurul'da daha önce CHP'li ve AKP'li vekiller arasında çıkan 'sokağa çıkma' tartışması bugün de sürdü. CHP Grup Başkan Vekili Özel, "size 'diktatör' dendiğinde kızıyorsunuz. Unutmayın, tüm diktatörler en çok meydanlardan korkarlar. Gerektiğinde o meydanları doldurmaya, Türkiye'deki her türlü demokratik hakka direnmek gerektiğine; meydansa meydan biz buradayız, pabuç bırakmayız" diye konuştu. 

    AKP Grup Başkan Vekili Turan ise "Özgür bey meydanda ise bizde buradayız, korkumuz yok. Meclis olmasa belki sokağın anlamı olur; ama siz hala 'sokak' diyorsanız aciz ve demokratik olmadığınızı gösterir. Demokraside rekabet, yarış sandıkta olur. Halk ne derse baş tacı. Ama kendine güvenmeyen partilere, sokaktan korkumuz yok. 15 Temmuz'da nasıl çıktıysak çıkarız" dedi.

    Bunun üzerine CHP'li Özel de Turan'a, "TBMM'de en çok sandalyeye sahip partiye bu cevap için utanç içindeyim. Meydanlar iktidarın gururudur. Elbette şiddet ve mala zarar vermede devlet gerekli tedbir alır. Fransa'da kimse 'Çıkarsanız diğer insanları salarız' demiyor. Sarı yelekli şiddet gösterirse polis devreye giriyor. Sokakları, protestoyu yasaklayıp sandık işaret etmek diktatöryel rejimi işaret etmektir" diye konuştu. 

    Tartışmanın büyümesi üzerine Meclis Başkan Vekili Mithat Sancar, ara verdi. (Ankara/DHA)

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