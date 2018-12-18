18 Aralık 2018 10:35

‘Mahkeme yüzü görmeden soruşturmalar kapatıldı’

17-25 Aralık operasyonunun üstünden beş yıl geçti. CHP PM Üyesi Erdal Aksünger, bu süreçte yaşanan gelişmeleri Evrensel'e değerlendirdi.

‘Mahkeme yüzü görmeden soruşturmalar kapatıldı’

Fotoğraf: MA

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    Çağrı SARI
    İstanbul

    Türkiye’yi sarsan 17-25 Aralık operasyonunu Türkiye tarihinin önemli skandallarından biri olarak niteleyen CHP PM Üyesi ve İzmir milletvekili Erdal Aksünger bu süreçte hukukun siyasallaştığını ve dosyada ismi geçenlerin mahkeme yüzü görmeden soruşturmaların kapatıldığını, haklarında takipsizlik kararı verildiğini söyledi.

    CHP PM Üyesi ve İzmir milletvekili Erdal Aksünger, Türkiye’yi sarsan 17-25 Aralık operasyonu Türkiye tarihinin önemli skandallarından biri olarak niteleyen bu süreçte hukukun siyasallaştığını ve dosyada ismi geçenlerin mahkeme yüzü görmeden soruşturmaların kapatıldığını, haklarında takipsizlik kararı verildiğini söyledi.

    Türkiye tarihinin önemli gelişmelerinden 17-25 Aralık operasyonunun üstünden beş yıl geçti. Bu süreçte yaşanan gelişmelere ilişkin Evrensel'e konuşan Zarrab davasını da yakından takip eden isimler arasında yer alan CHP PM üyesi Erdal Aksünger, 17-25 Aralık operasyonunun siyasetçilerin, belediye başkanlarının da içinde olduğu Türkiye tarihinin en büyük skandallarından biri olduğuna dikkat çekti. Bu süreçte hukukun işleyiş tarzının siyasallaştığını belirten Aksünger, soruşturmada ismi geçenlerin mahkeme yüzü görmeden soruşturmaların kapatıldığını, haklarında takipsizlik kararı verildiğini söyledi. 17-25 Aralık operasyonuna ilişkin yapılacak çok şeyin olduğunu belirten Aksünger, “Hukuku işletecek bir irade yok. Siyasallaşmış bir süreç. Ancak yeni gelişmeler de yaşanıyor, zaman aşımı olacağını düşünmüyorum bu anlamda sıkıntı büyüktür” dedi.

    ‘ABD’DE DE GELİŞMELER YAŞANABİLİR’

    Dosyada hayali ihracat transferlerinin yer aldığını hatırlatan Aksünger, “Örneğin Reza Zarrab, 5 bin ton yük taşıma kapasitesine sahip gemilere 150 bin tonluk faturalar kesiliyordu, gemi yok, hiçbir şey yok. Bu anlamda İran’a yönelik ambargonun delinmesi, kara para aklanması ve ABD bankacılık sistemi kullanılarak haksız kazanç elde edilmesi meselelerine ilişkin iddalarda ABD’de yapılan yargılama devam ediyor. Zarrab burada itirafçı konumunda. Zafer Çağlayan da bu davada halen firari sanık görülüyor. Üstelik bu davaya 25 tane yeni dosya eklenmiş durumda. Karapara aklamada Halkbank’ın rolü ortaya çıktığından hâlâ ceza gündemde. Ocak ayından sonra burada gelişmeler yaşanabilir. ABD, BM Konseyine başvuruda bulunursa Türkiye büyük bir sıkıntı da yaşayabilir. Ama ceza konusunda anlaşma olabilir iki ülke arasında yeni gelişmelere gebe bir süreç” dedi.

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