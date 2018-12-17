ABD'de Ekim Alptekin'e 'Gülen'in iadesi için komplo kurmak' suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in yargılandığı davada, Flynn'in geçmişte birlikte iş yaptığı Bijan Rafiekian ve Ekim Alptekin, Türkiye hükümeti adına Fethullah Gülen'in iadesi için "komplo kurmak" ve "yabancı bir devlet adına kayıtdışı temsilci olarak hareket etmek" ile suçlandı. İş adamı Ekim Alptekin'e yönelik bir diğer suçlama ise Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) "yalan beyanda bulunmak.” Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, ABD'de FETÖ tutuklamalarının başladığını iddia etti.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Virginia'daki federal mahkemede görülen davada, Bijan Rafiekian ve Ekim Alptekin hakkındaki iddianeme Pazartesi günü açıklandı.

İddianamede; Michael Flynn, Bijan Rafiekian ve Ekim Alptekin'in birlikte bir danışmanlık şirketini yönettikleri, Fethullah Gülen'i itibarsızlaştırarak onun Türkiye'ye iadesini sağlamak istedikleri ve Türkiye'nin bu lobicilik faaliyetlerindeki rolünü gizledikleri belirtiliyor.

Ayrıca, Alptekin'in, Rafiekian ve Flynn'e şunları yazdıkları belirtiliyor:

"Bugün Ankara'da bazı görüşmeler yaptım. Sözleşmemizin gizliliği, bütçesi ve kapsamının tartışılması konusunda bana yeşil ışık yakıldı."

Amerikan Washington Post gazetesi ise 41 yaşındaki Ekim Alptekin'in halen Türkiye'de olduğunu yazdı.

ÇAVUŞOĞLU: ABD'DE FETÖ TUTUKLAMALARI BAŞLADI

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığın bütçe görüşmelerinde konuştu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) FETÖ soruşturması başlattığını ve tutuklamalar olduğunu belirten Çavuşoğlu, “FETÖ ile ilgili 15 eyalette FBI'ın başlattığı ciddi bir soruşturma var. FBI bize, bugüne kadar elde ettikleri bulgularla 'Amerika'daki karanlık yüzünü görmeye başladık. Hatta New Jersey dahil bazı yerlerde tutuklamalar da başladı' dediler” ifadelerini kullandı.

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen bir forumdaki, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la ilgili konuşmasına değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Biz hiçbir zaman, 'Esad'ın yaptıklarını tasvip ettik' demedik, demeyeceğiz de. Bize sorulan soru; 'adil bir seçimi Esad kazanırsa onunla çalışır mısınız?' 'Böyle bir seçim olduğu sürece herkes durumu gözden geçirir' dedim. 'Esad ile çalışacağız' ya da 'Esad'ı tasvip ediyoruz' anlamında söylemedim." (HABER MERKEZİ)