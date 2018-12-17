17 Aralık 2018 19:56
Son Düzenlenme Tarihi: 17 Aralık 2018 20:43

ABD'de Ekim Alptekin'e 'Gülen'in iadesi için komplo kurmak' suçlaması

ABD’deki iddianamede Ekim Alptekin'in Gülen'i itibarsızlaştırarak onun Türkiye'ye iadesini sağlamak istedikleri belirtiliyor. 

GÜNCELLENDİ
ABD'de Ekim Alptekin'e 'Gülen'in iadesi için komplo kurmak' suçlaması

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in yargılandığı davada, Flynn'in geçmişte birlikte iş yaptığı Bijan Rafiekian ve Ekim Alptekin, Türkiye hükümeti adına Fethullah Gülen'in iadesi için "komplo kurmak" ve "yabancı bir devlet adına kayıtdışı temsilci olarak hareket etmek" ile suçlandı. İş adamı Ekim Alptekin'e yönelik bir diğer suçlama ise Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) "yalan beyanda bulunmak.” Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, ABD'de FETÖ tutuklamalarının başladığını iddia etti.  

    BBC Türkçe’nin haberine göre; Virginia'daki federal mahkemede görülen davada, Bijan Rafiekian ve Ekim Alptekin hakkındaki iddianeme Pazartesi günü açıklandı.

    İddianamede; Michael Flynn, Bijan Rafiekian ve Ekim Alptekin'in birlikte bir danışmanlık şirketini yönettikleri, Fethullah Gülen'i itibarsızlaştırarak onun Türkiye'ye iadesini sağlamak istedikleri ve Türkiye'nin bu lobicilik faaliyetlerindeki rolünü gizledikleri belirtiliyor.

    Ayrıca, Alptekin'in, Rafiekian ve Flynn'e şunları yazdıkları belirtiliyor:

    "Bugün Ankara'da bazı görüşmeler yaptım. Sözleşmemizin gizliliği, bütçesi ve kapsamının tartışılması konusunda bana yeşil ışık yakıldı."

    Amerikan Washington Post gazetesi ise 41 yaşındaki Ekim Alptekin'in halen Türkiye'de olduğunu yazdı. 

    ÇAVUŞOĞLU: ABD'DE FETÖ TUTUKLAMALARI BAŞLADI

    Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığın bütçe görüşmelerinde konuştu.

    ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) FETÖ soruşturması başlattığını ve tutuklamalar olduğunu belirten Çavuşoğlu, “FETÖ ile ilgili 15 eyalette FBI'ın başlattığı ciddi bir soruşturma var. FBI bize, bugüne kadar elde ettikleri bulgularla 'Amerika'daki karanlık yüzünü görmeye başladık. Hatta New Jersey dahil bazı yerlerde tutuklamalar da başladı' dediler” ifadelerini kullandı. 

    Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen bir forumdaki, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la ilgili konuşmasına değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

    “Biz hiçbir zaman, 'Esad'ın yaptıklarını tasvip ettik' demedik, demeyeceğiz de. Bize sorulan soru; 'adil bir seçimi Esad kazanırsa onunla çalışır mısınız?' 'Böyle bir seçim olduğu sürece herkes durumu gözden geçirir' dedim. 'Esad ile çalışacağız' ya da 'Esad'ı tasvip ediyoruz' anlamında söylemedim." (HABER MERKEZİ)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    İstanbul'da maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
    SONRAKİ HABER

    İnsan hakları haftasında insan hakları zinciri oluşturdular
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Teşvik, görevden alma, inkar; hiç biri kâr etmiyor: Üretim düşüyor işsizlik artıyor

     Nilgün TUNÇCAN ONGAN
    Nilgün TUNÇCAN ONGAN

    İdeolojik hegemonya

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Anadolunun sağlıklı yapı gereçleri - Tuğla
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    'Burhan Sadık Sarılar neden öldü' sorusu TBMM gündeminde
    'Burhan Sadık Sarılar neden öldü' sorusu TBMM gündeminde

    HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, Adana'dan sevk edildiği Maraş'taki hastanede hayatını kaybeden Burhan Sadık Sarılar'ı TBMM gündemine taşıdı.

    Karşılıksız çek tutarı yüzde 60 artışla 25 milyar TL oldu
    Karşılıksız çek tutarı yüzde 60 artışla 25 milyar TL oldu

    Ocak-kasım döneminde karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60 artışla 25 milyar TL oldu.

    Hindistan’da 3 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğradı
    Hindistan’da 3 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğradı

    Yeni Delhi’de 3 yaşındaki çocuk komşusunun cinsel istismarına uğradı. Tedavisi devam eden çocuk yoğun bakımda.

    İZDEMİR Termik Santrali'nin ÇED raporu, kopyala yapıştırmış!
    İZDEMİR Termik Santrali'nin ÇED raporu, kopyala yapıştırmış!

    İZDEMİR Termik Santrali için hazırlanan ÇED raporunun, Karadeniz Bölgesi için hazırlanmış başka bir rapordan kopyala yapıştır olduğu ortaya çıktı.

    Ekim’de sanayi üretimi geçen yıla oranla yüzde 5,7 geriledi
    Ekim’de sanayi üretimi geçen yıla oranla yüzde 5,7 geriledi

    TÜİK’in açıkladığı Ekim 2018 Sanayi Üretim Endeksi’ne göre sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azaldı.

    Suudi Arabistan: ABD iç işlerimize karışıyor
    Suudi Arabistan: ABD iç işlerimize karışıyor

    Suudi Arabistan, ABD Senatosu'nun Kaşıkçı cinayetinden Prens Selman'ı sorumlu tutan kararını 'Riyad'ın iç işlerine müdahale' olarak niteledi.

    Hangi balık hangi ayda yenir?
    Hangi balık hangi ayda yenir?

    Hangi balık hangi ayda yenir? Doğru mevsimde avlanan balığın ne gibi faydası var? Hangi balığı hangi mevsimde tüketmeliyiz?

    Diğer hikayeler...
    Erdal Özyağcılar’dan 'Kral' oyunu
    Erdal Özyağcılar’dan 'Kral' oyunu

    'Kral' oyunu, 22 Aralık’ta Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde, 26 Aralık’ta ise Artısahne Mecidiyeköy’de izleyici karşısına çıkacak.

    GÜNCELLENDİ
    Yurt yolundaki kazalara karşı imza kampanyası
    Yurt yolundaki kazalara karşı imza kampanyası

    Adana'da Fevzi Çakmak ve Mahmut Sami Ramazanoğlu yurtlarında kalan öğrenciler, yurt yolundaki ölümlü kazalara karşı imza kampanyası başlattı.

    Eskişehir Kitap Fuarı sona erdi
    Eskişehir Kitap Fuarı sona erdi

    Bu yıl ilk kez düzenlenen Eskişehir Kitap Fuarı sona erdi. 177 yayınevinin katıldığı fuarda, 50 kültür etkinliği düzenlendi.

    Behiç İstanbulluoğlu 'MAT' kitabının imza ve tanıtım gününü düzenledi
    Behiç İstanbulluoğlu 'MAT' kitabının imza ve tanıtım gününü düzenledi

    Balıkesir'de Behiç İstanbulluoğlu'nun Osmanlı'dan günümüze yaşanmış isyan ve darbeleri içeren 'MAT' isimli kitabının imza ve tanıtım günü düzenlendi.

    Denizli'de makineye kapılan işçi yaşamını yitirdi
    Denizli'de makineye kapılan işçi yaşamını yitirdi

    Çalıştığı kablo fabrikasında makineye kapılan 29 yaşındaki Ferdi Bal adlı işçi hayatını kaybetti.

    Tüm Köy Sen: Yerin üstü 'altın'dan değerli
    Tüm Köy Sen: Yerin üstü 'altın'dan değerli

    Tüm Köy Sen Genel Başkanı Sadık Turan, Çanakkale'de altın madenciliği projesi ile tarıma darbe vurulduğunu söyledi.

    Asgari ücretli, 389 üründen 334’ü karşısında alım gücünü kaybetti
    Asgari ücretli, 389 üründen 334’ü karşısında alım gücünü kaybetti

    BİSAM tarafından hazırlanan 'Asgari Ücretle Alım Gücü Dönem Raporu'na göre, asgari ücretli 100 ürünün 86’sında alım gücü kaybı yaşadı.

    Gazeteciler 2018’i de adliyelerde bitiriyor
    Gazeteciler 2018’i de adliyelerde bitiriyor

    2018 yılını adliye koridorlarında geçiren gazeteciler açısından durum değişmiyor. Yılın bitimine günler kala pek çok gazeteci hakim karşısına çıkacak.

    Erdal Özyağcılar’dan 'Kral' oyunu
    Erdal Özyağcılar’dan 'Kral' oyunu

    'Kral' oyunu, 22 Aralık’ta Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde, 26 Aralık’ta ise Artısahne Mecidiyeköy’de izleyici karşısına çıkacak.

    GÜNCELLENDİ
    Yurt yolundaki kazalara karşı imza kampanyası
    Yurt yolundaki kazalara karşı imza kampanyası

    Adana'da Fevzi Çakmak ve Mahmut Sami Ramazanoğlu yurtlarında kalan öğrenciler, yurt yolundaki ölümlü kazalara karşı imza kampanyası başlattı.

    Eskişehir Kitap Fuarı sona erdi
    Eskişehir Kitap Fuarı sona erdi

    Bu yıl ilk kez düzenlenen Eskişehir Kitap Fuarı sona erdi. 177 yayınevinin katıldığı fuarda, 50 kültür etkinliği düzenlendi.

    Behiç İstanbulluoğlu 'MAT' kitabının imza ve tanıtım gününü düzenledi
    Behiç İstanbulluoğlu 'MAT' kitabının imza ve tanıtım gününü düzenledi

    Balıkesir'de Behiç İstanbulluoğlu'nun Osmanlı'dan günümüze yaşanmış isyan ve darbeleri içeren 'MAT' isimli kitabının imza ve tanıtım günü düzenlendi.

    Denizli'de makineye kapılan işçi yaşamını yitirdi
    Denizli'de makineye kapılan işçi yaşamını yitirdi

    Çalıştığı kablo fabrikasında makineye kapılan 29 yaşındaki Ferdi Bal adlı işçi hayatını kaybetti.

    Tüm Köy Sen: Yerin üstü 'altın'dan değerli
    Tüm Köy Sen: Yerin üstü 'altın'dan değerli

    Tüm Köy Sen Genel Başkanı Sadık Turan, Çanakkale'de altın madenciliği projesi ile tarıma darbe vurulduğunu söyledi.

    Asgari ücretli, 389 üründen 334’ü karşısında alım gücünü kaybetti
    Asgari ücretli, 389 üründen 334’ü karşısında alım gücünü kaybetti

    BİSAM tarafından hazırlanan 'Asgari Ücretle Alım Gücü Dönem Raporu'na göre, asgari ücretli 100 ürünün 86’sında alım gücü kaybı yaşadı.

    Gazeteciler 2018’i de adliyelerde bitiriyor
    Gazeteciler 2018’i de adliyelerde bitiriyor

    2018 yılını adliye koridorlarında geçiren gazeteciler açısından durum değişmiyor. Yılın bitimine günler kala pek çok gazeteci hakim karşısına çıkacak.