Hüseyin İNANÇ

Ankara

Ankara’da işçilerin yoğun olarak yaşadığı Sincan ilçesinde konuştuğumuz emekçiler, hükümetin kriz yok söylemlerine, “Kriz zengine yok, fakire var” şeklinde yanıt veriyor. Konuştuğumuz esnaf yediği öğle yemeğinden bile korktuğunu söylerken, asgari ücretli gençler “Asgari ücretle imkansız, ek iş zorunlu” diyor.

Sincan’da giyim mağazası bulunan bir esnaf yaşanan ekonomik durumu kriz olarak tarif etmenin yetersiz olacağını “Kriz mi kaldı, ekonomi batak içinde” sözleri ile ifade ediyor. “İnsanlar kiralarını ödeyemiyor, herkes diken üstünde” diyen esnaf, AKP’ye oy verdiğini fakat pişman olduğunu dile getiriyor. Son dönemdeki zamlara da tepki göstererek “Eskiden 100 lira gelen doğal gaz, şimdi 180 lira geliyor. Elektrik desen 50 geliyordu, oldu 130 lira. Aynı doğal gaz değil mi? Zamlar hep üstüne katlanarak geldi ama devlet hiçbir şey yapmadı” diyor. Sincan yeraltı çarşısında başka bir esnaf ise vatandaşın kredi kartlarını, borcunu ödeyemediğini belirterek, esnafın öğle yemeği yemekten bile korktuğunu söyledi: “Küçük esnafın yanında çalışan kişiler de aç, küçük esnaf da aç. Tayyip Erdoğan gelsin şurada 12 saat bir esnaflık yapsın, 100 lira ile evine gitsin o zaman ekonomik kriz olup olmadığını anlar” diyor.

Konuştuğumuz asgari ücretli bir genç, asgari ücretle geçinmenin imkansız, ek iş yapmanın zorunlu olduğunu anlatıyor: “Sabah 7’de kalkıyorum, akşam 5’e kadar işte çalışıyorum sonra gidip ek iş yapıyorum. Gece 1-2’de ancak eve giriyorum.” Asgari ücretle çalışan bir başka genç ise, “Ülkenin ekonomisi hiç iyi değil, baya krizdeyiz. Çalışıyoruz ama çalıştıklarımız hep vergiye gidiyor. Daha önce doğal gaz 70 lira geliyordu, şimdi 210 lira geliyor. Elektrik 50 lira gelirken, şu an 120 lira geliyor” diyor.

‘ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPMIYORSUN, NEYİN HESABINI YAPIYORSUN’

Emlakçılık yaptığını söyleyen ve soy ismini vermek istemeyen Turgay, “80 milyonun 70 milyonu borç içinde. Halk kredi kartı ile geçiniyor. Tek adam dedin, tek adamlığı verdik sana. 15 Temmuz dedin sokaklara çıktık. Ne oldu da bu millet bu hallere düştü” diye soruyor. 16 yıldır AKP’ye oy vermesine rağmen bu seçimde oy vermeyeceğini söyleyen Turgay, şöyle devam ediyor: “Dükkanlar kapanıyor. Esnaf kan ağlıyor. Malını mülkünü satmaya başladı insanlar. Asgari ücrete zam vermeye çekiniyorsun. Niye çekiniyorsun? 1600 lira maaş veriyorsun. İçinden BES kestiriyorsun, bir de vergi kesiyorsun. Adamın maaşını düşürdün 1300 liraya...”

EMEKLİ MAAŞI YETMİYOR, İNŞAAT İŞÇİLİĞİ YAPIYOR

Gazetemize konuşan üç emekli vatandaş ise emekli maaşı ile geçinmenin mümkün olmadığını söylüyor. Bir emekli, “Kriz yok diyorlar. Doğru, zengine kriz yok ama bizim gibi fakire kriz var” ifadelerini kullanırken, iki torunu olduğunu söyleyen emekli, sadece mamaları için bin lira harcadığını, aldığı 2 bin lira emekli maaşının 1500 lirasının torunlarının ihtiyaçlarına gittiğini söylüyor. Bir diğer emekli ise 1200 lira emekli maaşıyla geçinemediği için inşaat işçisi olarak çalıştığını anlatıyor. “Bir yıl önce de geçinemiyordum, şimdi hiç geçinemiyorum” diyerek emekli maaşının en düşük 2 bin 500 lira olması gerektiğini belirtiyor. Bir başka emekli ise “Sincan gibi yerde evlerin kirası 700 lira oldu. Asgari ücret 1600 lira. Bir ailede dört kişi yaşıyorsa kalan para ile nasıl geçinecek bu aile” diyor. Asgari ücretin ise en düşük 3 bin lira olması gerektiğini söylüyor.