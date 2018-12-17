17 Aralık 2018 18:41
Kürt siyasetçilere ceza yağdı
Halfeti Belediyesi Eş Başkanı Mustafa Bayram’ın sanıkları arasında bulunduğu davada Kürt siyasetçilere ceza yağdı.
Fotoğraf: Flickr
İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınıp, yerine kayyım atanan Halfeti Belediyesi Eş Başkanı Mustafa Bayram’ın sanıkları arasında bulunduğu davada Kürt siyasetçilere ceza yağdı.
Davanın 5’inci duruşması, Urfa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Kararını açıklayan mahkeme, “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklu sanıklardan Mustafa Bayram’a 9 yıl 4 ay 15 gün, Mehmet Binici’ye 9 yıl 10 ay, Leyla Akça’ya 7 yıl 16 ay, Avni Gürbüz’e ise 7 yıl 21 ay hapis cezası verip, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.Yine tutuksuz sanık İsmail Kaplan’a 7 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, yoğun bakımdaki Ahmet Kılıç’ın doyasının ise ayrılmasına karar verdi. (HABER MERKEZİ)