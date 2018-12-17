Erdal Özyağcılar’dan 'Kral' oyunu

Erdal Özyağcılar’ın, Eugene Ionesco’nun “Kral Ölüyor”undan uyarladığı “Kral” oyunu, 22 Aralık’ta Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde, 26 Aralık’ta ise Artısahne Mecidiyeköy’de izleyici karşısına çıkacak. Oyunlar saat 20.30’da başlayacak.

Sonsuz olmak isteyen kralın, ölüm karşısındaki direnişini sahneye taşıyan oyunun dramaturjisi ve metin çalışması Erdal Özyağcılar tarafından yapıldı. Serkan Üstüner’in yönetmenliğini üstlendiği oyunun başrollerinde; Erdal Özyağcılar, Güzin Özyağcılar, Barış Kiralıoglu, Merve Engin, Gözde Çetiner, Ferdi Alver ve Burak Tanay rol alıyor.

Yönetmen yardımcılığını Zeynep Özyağcılar’ın üstlendiği, Lale Aslan’ın dilimize çevirdiği, “Kral”ın dekor tasarımını Cihan Aşar, kostüm tasarımını Candan Seda Balaban, reji asistanlığını ise Yasemin İçen yapıyor. Işık tasarımı Mahmut Özdemir, koreografisi Handan Ergiydiren imzası taşıyan oyunun müzikleri ise Orhan Enes Kuzu’ya ait. (KÜLTÜR SERVİSİ)