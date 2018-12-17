17 Aralık 2018 17:24
Eskişehir Kitap Fuarı sona erdi
Bu yıl ilk kez düzenlenen Eskişehir Kitap Fuarı sona erdi. 177 yayınevinin katıldığı fuarda, 50 kültür etkinliği düzenlendi.
Fotoğraf: Evrensel
TÜYAP tarafından ilk kez düzenlenen Eskişehir Kitap Fuarı, önceki akşam sona erdi. Türkiye Yayıncılar Birliği ve Eskişehir Ticaret Odası iş birliği, Eskişehir Valiliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi desteği ile düzenlenen fuarı 88 bin 400 kitapsever ziyaret etti. 177 yayınevinin katılımıyla gerçekleşen fuar 50 kültür etkinliğine ev sahipliği yaptı. Altı gün boyunca düzenlenen etkinlikler ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşma fırsatı yakaladı. (KÜLTÜR SERVİSİ)