Eskişehir Kitap Fuarı sona erdi

TÜYAP tarafından ilk kez düzenlenen Eskişehir Kitap Fuarı, önceki akşam sona erdi. Türkiye Yayıncılar Birliği ve Eskişehir Ticaret Odası iş birliği, Eskişehir Valiliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi desteği ile düzenlenen fuarı 88 bin 400 kitapsever ziyaret etti. 177 yayınevinin katılımıyla gerçekleşen fuar 50 kültür etkinliğine ev sahipliği yaptı. Altı gün boyunca düzenlenen etkinlikler ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşma fırsatı yakaladı. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Eskişehir’de kitap fuarı heyecanı