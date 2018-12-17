Behiç İstanbulluoğlu 'MAT' kitabının imza ve tanıtım gününü düzenledi

C.Saffet YILMAZ

Balıkesir

Balıkesir’de 68 ve 78 kuşağı mücadelelerinde etkin bir görev üstlenmiş olan Behiç İstanbulluoğlu'nun Osmanlı'dan günümüze dek yaşanmış isyan ve darbeleri içeren "MAT"isimli kitabının imza ve tanıtım günü düzenlendi.

Balıkesir’de düzenlenen imza ve tanıtım gününde 1980 darbesinde henüz 17 yaşında iken yaşı büyütülerek idama mahkum edilen Erdal Eren için bir sunum yapıldı. Kitapta yer alan öykülerden birinde Erdal Eren'in uydurma bir suçlama ile tutuklandıktan sonra idam sehpasına kadar geçen süre, müzik dinletisi eşliğinde İlayda Sipahi tarafından bir sunumla konuklara aktarıldı.

Behiç İstanbulluoğlu'nun Ekin Yayınevinden MAT ismi ile çıkan kitabı, Osmanlı'dan günümüze şehzade savaşları, ayaklanmalar ve Cumhuriyet dönemi darbelerini konu alıyor.