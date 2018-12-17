Tüm Köy Sen: Yerin üstü 'altın'dan değerli

Çanakkale'de altın madenciliği projesi ile tarıma darbe vurulduğunu söyleyen Tüm Üretici Köylüler Sendikası (Tüm Köy Sen) Genel Başkanı Sadık Turan, “Yer altında çıkarılmak istenen madenlerle tarım alanları yok ediliyor, ekolojik felaketlere davetiye çıkarılıyor” sözleriyle tepki gösterdi.

Ülkenin her tarafında tarım alanlarının yok edildiğini söyleyen Turan, “Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bulunan Kısacık Altın Madeni de hem tarım alanlarını yok edecek hem de ekolojik yıkıma neden olacak. Çanakkale’nin sembolü olan ürünlerin tehdit altında olması üretici köylünün daha fazla yoksullaşması anlamına gelecektir” dedi.

ŞİRKETLER ÜRETİCİYİ TEHDİT EDİYOR

Yıllardır sermaye çıkarına tarım yasalarının çıkarılarak adım adım tarımda dışa bağımlı hale gelindiğini söyleyen Turan, “Üretici köylü yoksullaştı, göç ettirilerek ucuz işçi oldular. Köyünde kalan, üretici köylü olarak yaşamını sürdürmek isteyenleri şimdi de maden, enerji şirketleri tehdit etmeye başladı. AKP hükümetinin uyguladığı politika sonucu tarım arazileri, dereler, ormanlar uluslararası maden ve enerji şirketlerinin pazarı yapıldı. Ülke tarımı ve üreticiler önemsenmiyor” diye konuştu.

ÜRETİCİ KÖYLÜ DİRENİYOR

Ülkede maden ve enerji şirketlerinin istediği gibi at oynattığını belirten Tüm Köy Sen Genel Başkanı Turan, “Her yerde yükselen toprağına, suyuna, geleceğine sahip çıkma direnci Çanakkale’de de başladı. Halk direniyor. Toprağımıza, suyumuza; ürünümüze, emeğimize sahip çıkmak için üretici köylüleri sendikalarında örgütlenerek tek vücut mücadele etmeye çağırıyoruz. Tüm Köy Sen olarak tarım alanlarının, derelerin, denizlerin talan edilmesine şiddetle karşı çıkıyoruz. Yerin üstü altından değerlidir diyoruz ve sendika olarak Çanakkale halkının yanındayız” dedi. (EKONOMİ SERVİSİ)

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