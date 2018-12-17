17 Aralık 2018 16:25

Diyarbakırlı emekçiler: Zamların son bulmasını istiyoruz

KESK’in krize karşı Diyarbakır'da düzenlediği mitingine katılan emekçiler, zamların son bulmasını isteyerek 'Kriz Sarayı değil emekçiyi vurdu' diyor.

Diyarbakırlı emekçiler: Zamların son bulmasını istiyoruz

Fotoğraf: Evrensel

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    Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Samsun, İzmir, Adana’da ve Diyarbakır’da ‘Yoksulluğa, işsizliğe, geleceksizliğe karşı’ bölge mitingleri gerçekleştirdi. Bu mitinglerin sonuncusunu ise 22 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleştirecek. Dün Diyarbakır’da gerçekleştirilen mitinge katılan emekçilerle krize dair konuştuk.

    ‘İNSANLARI İLİĞİNE KADAR SÖMÜREN BİR DÜZEN VAR’

    Van SES Şube Eş Başkanı Fatma Arslan, ülkede kötü ekonomik gidişata dur demek için alanda olduklarını belirterek, “Türkiye’de şu an insanları iliğine kadar sömüren bir düzen var. Bu düzeni ne kadar görmezden gelsek de biz bunu hissediyoruz. Siz bizi açlıkla terbiye edemeyeceksiniz, biz sizin sakladığınız, görünmesini engellemeye çalıştığınız krizi görünür olmaya ve bunu insanlara hissettirmeye geldik” dedi.

    ‘KRİZ SARAYI DEĞİL HALKLARI VURUYOR’

    Emine adlı emekçi ise krizin faturasının sürekli zamlarla ev alışverişine yansıdığına dikkat çekerek, “Hiçbir yere bakmayıp evde olsak bile bize gelen faturalar var. Örneğin bir deterjan alıyoruz bitince ikincisini alınca zamlı, tekrar alınca tekrar zamlanıyor. Bunların son bulmasını istiyoruz. Her nedense bütün dış güçlerin amacı Türkiye. Şimdi bu kriz tek Türkiye’de yok, bütün dünyada oluyor. Bütün dünyadaki herkes buna tepki verebiliyor. Türkiye’de bunlara tepki verilmesine dahi izin verilmiyor. Neden dünyadaki diğer krizler dış güçler olmuyor da Türkiye’deki dış güçler oluyor. Buna tabii ki de insanların inanası gelmiyor. Her nedense bir de kriz Saraya vurmuyor, yalnızca halklara vuruyor” dedi.

    Selman Sav adlı emekçi de, “Taleplerimiz açık ve nettir; bizim irademiz ve isteğimiz dışında sürüklendiğimiz bir ekonomik kriz söz konusu. Bunu yaratan kimse, onların karşılamalarını istiyoruz” dedi.

    ‘EMEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN ALANLARDAYIZ’

    Orhan Erol adlı emekçi ise krizin emekçilere fatura edildiğini buna karşı her alanda mücadele edilmesi gerektiğini ifade ederek, “Türkiye’nin bütün alanlarında kamu emekçilerinin ülkede siyasete hukuka evrensel değerlere barışa sahip çıkmak adına alanlarda olması gerektiğine inanıyoruz. Hukuksuz bir şekilde ihraç edilen binlerce kamu emekçisinin bir an önce işlerine dönmesi için alanlardayız. Türkiye’de biliyorsunuz şu anda bir ciddi anlamda demokrasi yoksunluğu yaşanmaktadır. Demokrasiyi bütün kurum ve kurumlar adına işler hale getirmek adına Türkiye’de bütün muhaliflerin, demokratların, sosyalistlerin bir arada güçlerini birleştirmesiyle gerçekleşeceğine inanıyoruz bu amaç ile alanlardayız” diye konuştu. (Diyarbakır/EVRENSEL) 

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