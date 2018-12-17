Yurt yolundaki kazalara karşı imza kampanyası

Adana'da Fevzi Çakmak ve Mahmut Sami Ramazanoğlu kız öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, yurt yolundaki ölümlü kazalara karşı imza kampanyası başlattı.

Yurtların önünde bulunan yolda 6 Aralık perşembe günü hızla gelen aracın çarpması sonucu bir öğrenci yaralanmıştı. Yine geçtiğimiz sene bir öğrencinin kaza sonucu hayatını kaybettiği yol için öğrenciler, uzun yıllardır bir çözüm bulunamamasına tepki göstermişti. Yurtta kalan öğrenciler kazaların olmaması için önlemler alınmasını isteyerek imza kampanyası başlattı. Öğrencilerin talepleri ise şöyle:

■ Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Yurdu ve Fevzi Çakmak Kız Yurdu önündeki yola öğrencilerin güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçebileceği üst geçit yapılması,

■ Var olan trafik ışıklarının düzenli bir şekilde yanması ve yoldan geçen araçların hız yapmasını önleyici tedbirlerin alınması,

■ Trafik ışıkları ile yurtlar arasındaki yolda aydınlatma direklerinin sayısının arttırılması.

Fotoğraf: Evrensel

ÖĞRENCİLERİN TALEPLERİ SAHİPLENİLDİ

Sadece yurtta kalan öğrencilerin değil üniversitedeki diğer öğrencilerin de bu talepleri sahiplendiğini belirten öğrenciler şunları söyledi: İmza atması için konuştuğumuz öğrencilerin neredeyse tamamı sorunun bir an önce çözülmesini isteyerek imza föylerini alıp kendi sınıflarında, yurtlarında da imza toplayacaklarını belirttiler.

Öğrenciler topladıkları imzaları Adana Büyükşehir Belediyesine iletecek. (Adana/EVRENSEL)