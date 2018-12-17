Oyuncu Ayşen Gruda hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Ayşen Gruda'nın Kağıthane’de yer alan özel bir hastanede tedavisi sürüyor.

Sözcü’nün haberine göre, 10 gündür hastanede tedavi altında olan Ayşen Gruda’nın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Hastane yetkililerinden yapılan açıklamada, “Sanatçımız mide kanaması şüphesi ile geldiği hastanede tedavi altına alındı. Yapılan tetkikler sonrasında kan değerlerinin dengelenmesi amacıyla kan verildi. Şu an için durumu stabil, odasında dinleniyor ve tedavisi devam ediyor. Yakın bir süreçte taburcu olmasını öngörmüyoruz” denildi. (HABER MERKEZİ)